Nå skal de gjenta dette midt i sentrum

KLARE FOR ALLE: Nils-Ragnar Myhra (Gjensidigestiftelsen) og Eli Ducros, «Telemark Røde Kors». Bakerst f.v.: Rune «Tribune» Eikeland, Andre Tøyen og Lord Ove Ravn Hansen fra Oppmuntringstilsynet. (Foto: NILS-TORE OLSEN) Skien CityRun Første gang arrangert 10. september 2016

Et byløp der alle kan delta, topptrent eller ikke.

Delt inn i to klasser:

Klasse 1: Klassen for deg som ønsker å løpe på tid og konkurrere mot deg selv eller andre. Pris per deltaker er 299 kroner. (9 kilometer)

Klasse 2: Klassen for deg som synes det viktigste er å delta. Prisen er 299 kroner enten du løper alene eller tar med hele familien. (4,5 kilometer)

6. mai kan du være turist i sentrum. Da er det nemlig klart for Skien City Run, et byløp der absolutt alle kan delta. Enten du er topptrent og vil løpe på tid eller bare ønsker å få deg en tur i sentrum sammen med barna og familie.

Løpet ble første gang arrangert 10. september 2Nå 016, etter et initiativ fra Sky Fitness-gründer Jorge Brito. Nærmere 70 deltakere løp eller gikk og sørget for inntekter på 15.000 til Haraldvigen, en leir for barn og unge med funksjonsnedsettelse., og totalt kom det inn 15 000 kroner.

– Målet er å bikke 100 i år, sier initiativtakeren.

Mot ensomhet

Løpet i år er støttet av Gjensidigestiftelsen og blir et dugnadsprosjekt med treningssenteret Sky Fitness, Telemark Røde Kors og Skien By.

– Årets løp har fått undertittelen «Mestring i Skiens gater» og alle inntekter går til Telemark Røde Kors sitt arbeid mot ensomhet. Det inkluderer Røde Kors Nettverk, et tilbud til mennesker som av ulike grunner har behov for å bygge opp en ny omgangskrets, lokale aktiviteter som bidrar til integrering av flyktninger og besøk hos eldre og ensomme på aldershjem og institusjoner over hele fylket, sier Bjørn Runar Foss Sodeland – kommunikasjonsrådgiver i Telemark Røde Kors.

– Det er flott at en by av Skien størrelse endelig har te veldedighetsløp der pengene går tilbake til der hvor man trenger det. Et kinderegg. Man er ute i frisk luft, sammen med andre og støtter opp om viktige tiltak, mener Eli Ducros, daglig leder i Telemark Røde Kors.

– Vi er vant til å støtte opp på en del områder og dette tiltaket faller innenfor dette. Dette er et godt organisert prosjekt, hvor man skaper tilbud utover allerede etablerte. Så vi mener det er et godt lavterskeltilbud rettet inn mot grupper som ikke er vant til å drive fysisk aktivitet sammen med andre, sier Nils Ragnar Myhra i stiftelsen, og legger til at 15. september er søknadsfristen for neste års søknader.

Tøffe Ibsentrappa

Ibsentrappa blir den største utfordringen i løpet. 127 trappetrinn gir de fleste kraftig melkesyre i beina.

De som velger lang løype på konkurransenivå (9 km) får to turer i trappa. De som velger mosjonsløp uten tidtaking skal gjennomføre halve distansen.

– Det er også mulig å gå en annen vei enn opp trappa hvis man har barnevogn, rullestol eller liknende, sier Foss Sodeland.

Heiagjeng

Nytt i år er en heiagjeng, med kjente innslag. Arrangøren har fått med seg «Oppmuntringstilsynet Grenland», en lokal gjeng som har som hovedformål å spre glede og humor til alle de møter.

En av ildsjelene bak tilsynet er Lord Ove Ravn Hansen. Med seg har han blant annet landets ukronede supporter- og tilskuerkonge – Rune «Tribune» Eikeland.

– Vi skal sørge for at alle får meg seg motivasjon og støtte i ryggen opp trappa. Det blir oppmuntring og heiarop, lover Rune.

– Og det er viktig å være med på at de som har sosial angst kan få hjelp til å treffe andre, enten det er på bussen eller i et løp, sier er Ravn Hansen.

Ønsker tung avslutning

Skien By, med Kathrine Nakken i spissen, er en av ildsjelene bak arrangementet. Hun håper faktisk at alle får det tungt mot slutten.

– Ja, for jeg håper at alle som er med har mange og store handleposer på slutten av løpet. Jo flere poser i hendene, jo bedre, ler en blid leder av sentrumsforeningen.

– Dette er en helg hvor det skjer mye i byen fordi vi arrangerer «Turist i Skien By», så det vil være masse aktiviteter i sentrum, legger hun raskt til.

Nakken er glad for at flest mulig kan bli kjent med byen på en annen måte.

– Man blir kjent med byen på en litt annen måte når du skal løpe/gå deg gjennom sentrum og opp til Lundetangen, før du skal ned til idylliske Bakkestranda og inn i sentrum. Der begynner turen opp til vakre Brekkeparken – før man setter turen nedover til mål ved Sky Fitnes.