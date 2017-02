Nå vil han bli i Odd STARTER: Erik Eikeng (t.h.), her i duell med Rafik Zekhnini, vil bli i Odd. I dag starter han mot Lillestrøm. (Foto: Bjørn Borge) annonse Han ville bort fra klubben for noen få uker siden, men i dag starter han! 10.02.2017 kl 10:27

For et par uker siden ville Erik Eikeng bort fra Odd. Det er satt på vent. I dag starter porsgrunnsgutten på høyrebacken mot Lillestrøm, men det er bare noen få uker siden at han at han ville bort fra Odd. Da sa Odd og Dag-Eilev Fagermo nei til det ønsket.

Nå har pipen fått en litt annen lyd. Eikeng trives bedre.

– Det snur fort i fotball. Nå er situasjonen bedre enn den var for et par uker siden.

– Hva har endret seg?

– Jeg er litt mer inne i varmen. Nå får jeg muligheten. Jeg kom innpå i La Manga og skal starte mot Lillestrøm. Det er jo positivt.

– Tror du det er en reell mulighet for deg til å konkurrere om en plass i laget?

– Det gjenstår å se, men jeg tror det er mye opp til meg selv. Hvis jeg klarer å bevise at jeg er god nok, så vil det komme muligheter.

Må vise seg

Odd-treneren er klar på at Eikeng skal få en fair sjanse til å vise seg og at han må nettopp ta sjansen når den byr seg.

– Han må vise det nå. Erik har tatt steg på treningen. Utfordringen er at han må utvikle spilleforståelsen. Individuelt er han helt rå. Han har en fantastisk fart og driv, og er bare Rafik Zekhnini som matcher han på fart. Fysisk er han unik. Eiriks oppgave blir å utvikle det lagtaktiske og forståelsen av spillet, sier treneren.

– Det har blitt bedre og han har stått på i januar. Men jeg må se han mer mot god motstand før jeg vet svaret. Så hadde vi spilt eliteseriekamp i stedet for treningskamp mot Lillestrøm ville nok Joakim Våge Nilsen startet på høyrebacken, tilføyer Fagermo.

Enig

Hovedpersonen er enig i at han er «maskin» fysisk, men fremdeles har noen steg å ta i forhold til forståelsen som forsvarsspiller.

– Ja, og det kommer seg. Jeg har lært på å kjenne rollen bedre etter halvannet år på høyrebacken. Og jeg jobber med det under hver eneste trening, hver eneste dag, sier han som var indreløper … eller ving.

– Jeg må bare gripe sjansen og forsøke å bevise at jeg har nivået inne. Så lenge jeg får muligheten er det kun opp til meg selv å prestere. Min jobb blir å «guts’e» på.

