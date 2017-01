Nedsyltet av forkjølelse før kvartfinalen

Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

TV 2s ekspertkommentator Bent Svele er helt nedsyltet i forkjølelse, men kommer seg på VM-jobb også tirsdag. 24.01.2017 kl 10:45

NTB Norge møter Ungarn i kvartfinale tirsdag. Vinneren spiller semifinale mot enten Spania eller Kroatia. På kommentatorplass sitter en forkjølet Bent Svele. – Jeg har ikke testet stemmen ennå, men den bør holde. Mulig det kan bli litt hosting. Formen er ikke som på 1980-tallet (landslagsprofil for Norge), men bedre enn mandag, sier Svele til NTB. TV2's ekspertkommentator spile i mange år for Urædd som aktiv håndballspiller. UTÅLMODIG HYKKERUD: Liker ikke VM i venting Nær medalje Norge er én seier unna medaljekamp i VM. Ungarn har mye fysikk, men de norske gutta bør ha bra sjanser til å bryte en ganske tam statistikk mot ungarerne. TUNGVEKTER: Hykkerud (113): – Jeg er stolt av den kroppen jeg har Dette er aktuelle kampdatoer for Norge i håndball-VM menn ved seier i kvartfinalen mot Ungarn tirsdag: Fredag 20.45: Semifinale (i Paris) mot vinneren av Spania og Kroatia.

Lørdag 20.45: Bronsekamp (i Paris)

Søndag 17.30: Finale (i Paris). Hard kamp Bjarte Myrhol ser ikke for seg en eneste overraskelse fra Ungarn i VM-kvartfinalen i håndball tirsdag. - Rå fysikk i midtforsvaret, sier Norges kaptein til NTB. Han har en sesong bak seg i det ungarske storlaget Veszprém (2005/06) tidlig i karrieren. – De spiller ungarsk for å si det slik. Det er voldsom fysikk, og vi må løpe mye, sier Myrhol.

Ungarn har vært vriene for Norge de siste årene. Keeper Roland Mikler har ofte vunnet ofte målvaktduellen i kampene mot Norge. – Det har stort sett vært jevne kamper mot ungarerne?

– Og så må vi være ærlige nok til å si at det ofte har gått Ungarns vei, sier Bjarte Myrhol til NTB. – Men så har heller aldri Norge hatt et så bra lag før som nå?

