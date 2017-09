NM-bronse til telemarksjenter BRONSE: Kaisa Gromstad Ulstrup og Solveig Belseth Sanden fikk NM-bronse med Stag. annonse Kaisa Gromstad Ulstrup (14 år) og Solveig Belseth Sanden (16 år) tok bronsemedalje i NM for jenter junior i Kristiansand. 19.09.2017 kl 10:41 (Oppdatert 10:51)



Kaisa fra Bamble og Solveig fra Skien turner begge i Vestfoldklubben Stag.

Jentene konkurrerte i frittstående, tumbling og trampett. I teamgym turnes det i alle de 3 apparatene og det er den sammenlagte poengsummen som blir avgjørende

God innsats

Begge jentene gjorde en svært god innsats i helgens konkurranse. De var spesielt flinke på frittståendedelen. Det er høyt nivå på troppsturnerne i Norge. Jentene kan derfor være svært fornøyde med 3.plasssen.

Stag har tidligere vunnet mange medaljer på herresiden. Senest i sommer knep Jon Esben Rønjom to gull i Haugesund for seniorene. Didrik Lønn Smith er også en som har rappet med seg medaljer tidligere. Det er gledelig at kvinnesiden også nå begynner å hevder seg.

Tre fra tidligere

Solveig, som har tre NM medaljer fra tidligere, har slitt med en skulderskade siste året, men er nå tilbake i form igjen.

Det er første året Kaisa deltar i NM, og i november står kvalifisering til Nordisk mesterskap junior for tur. Både Kajsa og Solveig kan være kandidater for landslaget. Kajsa har hatt stor fremgang og er veldig flink, Solveig har jo dessverre hatt mye skader, men har til tross dette stadig kommet tilbake på laget. Det blir nok ikke siste gang vi hører om disse.

Oslo turn tok gullet og Holmen kom på en 2 plass. Disse klubbene er knallsterke og det satses hardt.