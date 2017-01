Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Nome kommune annonse 05.01.2017 kl 14:50 (Oppdatert 15:50)

Nils-Tore Olsen

Tlf: 35 54 32 61 Ulefoss Sportsforening Kr 228 745

Skade Idrettslaget Kr 74 295

Nome Røde Kors Kr 54 675

Norsjø Golfklubb Kr 42 004

Helgen Idrettslag Kr 35 027

Nome Rideklubb Kr 32 031

Nome Jeger Og Fiskerforening Kr 31 262

Ulefoss Skolekorps Kr 30 868

Holla Skytterlag Kr 28 834

Lunde Skulemusikk Kr 20 049

Ulefoss Musikkorps Kr 10 313

Ungdomslaget Åsmund Vinje Kr 9 727

Nome Modellflyklubb Kr 9 133

Lunde Travselskap Kr 8 924

Nome Flyklubb Kr 8 775

Ulefoss Mc Klubb Kr 6 564

Holla Historielag Kr 5 402

Lunde Blæsekompani Kr 4 987

Lhl Midt Telemark Kr 4 610

Hlf Nome Kr 3 924

Nome Revmatikerforening Kr 3 715

Lunde Helselag Kr 3 621

Telemark Harehundklubb Kr 3 585

Nome Handikaplag Ulefoss Lunde Kr 3 448

Hørdur Midt-Telemark Islandshestlag Kr 3 348

Sangkoret Skala Kr 3 077

Norske Redningshunder Telemark Og Kr 2 949

Nome Pistolklubb Kr 2 919

Mental Helse Nome Kr 2 123

Ulefoss Båtforening Kr 1 953

Lunde Bridgeklubb Kr 1 782

Ungdomshuset Lundevang Kr 1 722

Lunde Swingklubb Kr 1 695

Ulefoss Atletklubb Kr 1 577

Holla Pensjonistlag Kr 1 297

Veterandagene I Lunde Kr 1 295

Lunde Trekkspillklubb Kr 952

Telemark Fuglehundklubb Kr 913

Viser Ved Kanalen Kr 841

Holla Skateboardklubb Kr 783

Bergeåsen Velforening Kr 639

Kleppe Vel Kr 365

Kjeldal Kvinneforening Kr 185

Eidsbygda Vel Kr 16 annonse annonse