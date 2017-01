Norge til VM-finale!!! JUBEL: Torbjørn Bergerud reddet straffe i det aller siste sekundet i ordinær tid. I ekstraomganene var Norge sterkest. (Foto: NTB Scanpix) annonse Norge kan gjøre seg klar til en gigantkamp: VM-finale mot Frankrike i Paris. Det endte 28-25 etter ekstraomganger og et vanvittig drama mot Kroatia. 27.01.2017 kl 22:42 (Oppdatert 27.01.2017 kl 22:52)

NTB

Keeper Torbjørn Bergerud leverte en knallkamp og reddet svært mye. Det aller viktigste var Zlatko Horvats straffekast i siste sekund.

Tross flere straffebom klarte Norge å få kampen til ekstraomganger.

Kroatene ledet 16-18 midtveis i 2.-omgangen, men det ble til norsk 19-18-føring. Dermed kan den store sensasjonen være et faktum ved 19-tiden søndag. Frankrike er laget som har vunnet tre av de fire siste VM-sluttspillene og har rekorden med fem VM-titler.

Norges mulighet? Absolutt brukbar. Frankrike er meget gode, men ikke like skarp som for noen få år siden. I gruppespillet for to uker siden var det iranske dommere som bidro til fransk 31-28-seier.

Det sitter nok også litt i hodet på Frankrike. Det blir trolig danske dommere i finalen, og de vil holde en langt mer nøytral linje.

Sirup-håndball

Kroatia lyktes fullt ut med sin plan i et kvarter. Det besto i å dra ned tempoet fullstendig i kampen og ikke la Norge løpe kontringer.



Men 6-3-ledelse til kroatene ble ganske hurtig til 11-8 til Norge. Den kom etter skyhøy uttelling og flere kontringsmål av de norske gutta i løpet sju-åtte minutter.

Løpskraften ble igjen avgjørende for Norge. Den overgår de aller fleste andre lag i VM.

Rett ut

Christian Berge har hatt sjefsjobben i under tre år. Han er allerede langt foran skjemaet. Laget hadde en plan mot 2020-OL og EM på hjemmebane det året.

Prosjekt Berge fikk en trang start. Tapet for ordinære Østerrike i VM-kvalifiseringen for 2015-mesterskapet kom noen få måneder etter at han overtok for Robert Hedin.

Så kom gjennombruddet med fjerdeplass i fjorårets EM. Tapet for Tyskland i semifinalen var bittert og litt unødvendig. Norge manglet den lille kynismen som trengs.

Dobbeltsmell

I april ble så Danmark og Kroatia for gode for Bahrain og Norge i OL-kvalifiseringen.

I sommer tapte Berge igjen en VM-kvalifisering. Da skjedde det for Slovenia. Det var tre tøffe måneder.

Men alt skulle snu takket være en særegen ordning for håndballen: Et frikort fra Det internasjonale håndballforbundet (IHF) reddet de norske gutta til VM.

Med en snittalder på bare 25,8 år, er det mange sesonger igjen. Selv superveteranen Bjarte Myrhol (34) ser for seg fire år til på landslaget.