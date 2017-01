Notodden kommune

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Tlf: 35 54 32 61 Tinnemyras Venner Kr 257 744

Notodden Fotballklubb Kr 217 856

Heddal Idrettslag Kr 127 761

Notodden Håndballag Kr 78 264

Snøgg Fotball Kr 74 740

Notodden Røde Kors Kr 71 318

Notodden Bordtennisklubb Kr 63 004

Gransherad Il Kr 62 074

Nmk Notodden Kr 45 078

Snøgg Friidrett Kr 44 221

Lisleherad Idrettslag Kr 36 405

Notodden Jeger Og Fiskerforening Kr 30 240

Høgås Vel Kr 28 988

Øst-Telemark Travselskap Kr 20 715

Gransherad Og Heddal Skytterlag Kr 19 527

Notodden Ryttersportsklubb Kr 18 732

Idrettslaget Ståle Kr 18 237

Notodden Crossklubb Kr 16 724

Notodden Dykkeklubb Kr 14 100

Notodden Bridgeklubb Kr 13 977

Heddal Og Sauland Trekkspillklubb Kr 13 095

Snøgg Bryting Kr 12 873

Notodden Pike Og Guttemusikk Kr 11 759

Elim Misjonsmenighet Kr 11 065

Grønkjær Skisenter Kr 10 443

Bolkesjø Skyttarlag Kr 9 712

Lions Club Notodden Kr 9 369

Notodden Bymusikk Kr 9 068

Notodden Turlag Kr 8 766

Snøgg Turn Kr 8 751

Notodden Blues Festival Stiftelsen Kr 8 071

Mannskoret Brage Kr 7 820

Notodden Kjøretøyhistorisk Kr 7 700

Snøgg Svømmeklubb Kr 7 437

Notodden Lag Av Lhl Kr 6 905

Notodden Trekk Og Brukshundklubb Kr 6 416

Snøgg Ski Kr 6 327

Sykehusets Venner I Notodden Kr 5 933

Notodden Og Kongsberg Flyklubb Kr 5 542

Notodden Damekor Kr 5 442

Gransherad Husflidslag Kr 5 140

Kildens Venner Kr 5 075

Notodden Orienteringslag Kr 4 891

Notodden Mannssangforening Kr 4 811

Notodden Swingklubb Kr 4 487

Lisleherad 4H Kr 4 376

Notodden Og Omegn Revmatikerfore Kr 4 311

Notodden Motorbåtforening Kr 4 079

Gransherad Ungdomslag Kr 3 946

Tinnegrend Velforening Kr 3 585

Notodden Barne Og Ungdomsteater Kr 3 299

Norsk Folkehjelp Gransherad Kr 3 186

Notodden Skytterlag Kr 3 098

Notodden Visekor Kr 3 082

Notodden Skateboardklubb Kr 3 023

Gransherad Historielag Kr 3 010

Notodden Historielag Kr 2 840

Notodden Fotoklubb Kr 2 800

Lions Club Notodden Telerosa Kr 2 765

Notodden Modellflyklubb Kr 2 624

Krona Sammen For Ungdommen Kr 2 562

Diabetesforbundet Notodden & Omegn Kr 2 471

Snøgg Skøyter Kr 2 464

Notodden Motorsportsenter Kr 2 427

Paletten Maleklubb Kr 1 691

Låvekoret Kr 1 617

Notodden Pensjonistforening Kr 1 253

Rebekkaloge Nr 48 Duen Kr 1 135

Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 5 As Kr 1 062

Notodden Orkesterforening Kr 884

Notodden Tennisklubb Kr 483

Det Norske Hageselskap Notodden Kr 465

Friskis Og Svettis Notodden Kr 400

Notodden Grilldressforening Kr 294

Notodden Husflidlag Kr 119

Rock International Church Kr 50

Kongsberggruppen Av Nrrl Kr 47

Heddal Bygdekvinnelag Kr 45

Nesøya Marina Kr 15