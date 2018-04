Ny Odd-pod fra Varden er klar: Vi hadde «grusa» dagens Odd-lag DAGENS GJEST: Thomas Røed (Foto: Arkiv/Ørjan Madsen) annonse HØR PODKASTEN VED Å TRYKKE PÅ SPILLEREN NEDERST I SAKEN: Thomas Røed er dagens gjest i Vardens Odd-pod. 12.04.2018 kl 06:08 (Oppdatert 06:17)

Eirik Haugen

Han ble kjent for teknikk, dribleferdigheter og skuddene sine.

Denne uka byr vi på et møte med Thomas Røed, spilleren som var en viktig brikke for Odd i opprykket og de første sesongene i eliteserien.

Mye skadet

Thomas Røed var mer eller mindre fast på laget fra 1999 til 2004, men han var også mye skadet.

I dagens podkast får du blant annet høre at Røed mener at Odd-laget han spilte på ville vunnet over dagens Odd-lag.....