– Odd har vært smarte

13.01.2017 kl 15:00

– Sett fra utsiden vil jeg si at Odd har vært ganske smarte, sier TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen.

Fra en kortvarig fotballdvale i sør registrerer sørlendingen det som skjer i norsk toppfotball.

Han erfarer at det ikke har vært gjennomtrekk på Skagerak Arena, men forstår tanken bak det som er gjort.

Typisk Odd

– Halvorsen er ute, men det svekker ikke elleveren som spilte i fjor. Det samme gjelder Eriksen, mener Mathisen, som synes det er litt «typisk Odd» når man ser på hva som har skjedd på spissplass.

– De solgte én i fjor, og hentet en gratis nå. En som er bedre, sier Mathisen, og sikter til nykommer Torbjørn Agdestein.

TV-eksperten tror det er et smart valg.

Godt alternativ

– Agdestein er et godt alternativ til Occean. Da canadieren var ute eller ikke sin beste form i fjor, hadde ikke Odd et slikt alternativ.

– Hva slags inntrykk har du av Agdestein?

– I første halvdel i fjor lå han an til å bli toppscorer. Jeg hadde tippet på Gytkjær, og lurte på om jeg hadde bommet grundig. Avslutningen ble litt typisk for en spiller som allerede vet at han skal til en annen klubb. Man har ikke helt samme backing fra omgivelsene, og ubevisst kanskje litt andre tanker i hodet.

– Et rivjern

Men Agdestein er et rivjern på banen, mener Mathisen.

– Han har trøkk og jobber hardt. Skussmålet han fikk i Kristiansund var at han uansett jobbet steinhardt for laget sitt. Slike egenskaper trenger alle lag, også Odd.

Mathisen er imidlertid ikke sikker på at Agdesteins tid i Odd når toppen allerede denne sesongen.

Ikke 25

– Occean vil fortsatt levere varene. Men han vil merke stadig oftere at han ikke lenger er 25. Ikke alle er som Frode Johnsen, det du.

Svenske Martin Broberg kjenner tv-profilen lite til, men igjen ser han logikken i Odds valg.

– Både Nordkvelle og Samuelsen trekker på årene, og hadde sine skadeproblemer i fjor. Er Broberg en spiller som kommer inn og løser disse rollene på et jevnt bra nivå, styrker det totalen i Odd, mener Mathisen, og peker på Odds realiteter i 2016:

Høyt toppnivå

– Veldig gode. Høyt toppnivå, men ikke Rosenborgs bredde til å holde nivået høyt nok når sentrale spillere er ute. Typisk for unge spillere. For eksempel så jeg Oliver Berg spille god fotball i flere kamper, men han passer ikke like godt mot alle lag. Derfor forstår jeg signeringen av Broberg, og så får vi se hva han kan bidra med i norsk fotball.

Soleklar kandidat

– Soleklart, svarer Mathisen på spørsmål om Odd er en medaljekandidat i 2017.

– Men dette med å utvikle spillere og gjøre riktige valg med tanke på forsterkninger, er selvsagt viktig. Odd er ikke i en situasjon hvor det er mulig å ha denne Rosenborg-bredden i stallen, og de aller beste kan ikke spille samtlige kamper. Uansett, jeg tror på Fagermo og Odd, sier han som er spent på hva 2017 har i vente for spesielt én spiller.

Trenger slike spillere

– Rafik Zekhnini. Spådd å få sitt store gjennombrudd i fjor, men så ble det ikke helt slik. Jeg håper inderlig at Rafik og Odd har kontroll på hans skadesituasjon, slik at han kan bli den store profilen man tror.

– Vi trenger slike spillere i eliteserien, og vi trenger det for å utvikle norsk fotball. For en nøytral tilskuer er Rafik en av dem som virkelig får deg ut av sofaen.