Odd-spiller på vei ut TRENING: Zakaria Messoudi har fått beskjed om at han kan finne seg en annen klubb. I neste uke trener han med Jerv. (Foto: Bjørn Borge) Odd har gitt Zakaria Messoudi beskjed om at han kan se etter andre arbeidsgivere. I neste uke tester han ett alternativ. 06.01.2017 kl 17:43

Bjørn Borge

Tlf: 35 54 32 85 Det er tidligere Odd-trener og -spillerutvikler, Arne Sandstø, som har invitert Messoudi til trening i Jerv. MILLIONLØNN: Fagermo vil ha Solbakken Er åpne – Vi er åpne for at Zakaria benytter seg av denne sjansen, og så får vi se hva det ender med, sier Odd-trener Dag-Eilev Fagermo. Messoudi ble hentet til Odd i fjor, etter å ha lagt igjen et veldig positivt inntrykk på vintertrening. Utover i sesongen ble spilletiden først og fremst begrenset til rekruttlaget i 2. divisjon, og canadieren er blant de spillerne Fagermo har gitt grønt lys til å se seg om etter andre jaktmarker. HVA SKJER MED BENTLEY?: Åpent, lunkent og tvilsomt Ikke Eikeng Opprinnelig var også Erik Eikeng på vei ut for å vise seg fram i neste uke, i hans tilfelle i Ranheim, men det er skrinlagt. – Hva som skjer videre, kommer an på hvem som eventuelt blir borte. Vi kommer ikke til å sende spillere rundt på trening i hytt og pine, sier Fagermo. OPPKJØRINGEN I GANG: Sjokksjekk etter første økt for Odds nykommere Trengs i 2. divisjon Han minner om at Odd også har et 2. divisjonslag å ta med i betraktningene. – Vi kan ikke sende avgårde 3-4 spillere. 2. divisjonslaget betyr at vi trenger nok spillere som er under 23 år, og det kan bli avgjørende for at Erik ikke blir sendt ut, sier Odd-sjefen. annonse annonse