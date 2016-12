Okparaebo vraket fra elitelaget

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les dagens utgave her Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

VRAKET: Hedda Hynne er tatt ut i elitelaget "Tokyo 2020". Det er ikke stjernen Ezinne Okparaebo . (Foto: NTB SCANPIX)

Ezinne Okparaebo (28) er ikke blant utøverne som er med i satsingen «Team Tokyo».

21.12.2016 kl 11:26

Nils-Tore Olsen

Det ble klart da toppidrettssjef Håvard Tjørhom presenterte landslagene onsdag. Sprinteren Okparaebo hadde en vanskelig 2016-sesong og mislyktes i Rio-OL. Dermed fikk hun heller ikke plass i «Team Tokyo» som har Tokyo-OL i 2020 som hovedmål. - Utøverne i «Team Tokyo» er de vi per i dag ser på som våre største satsingsprofiler fram mot neste OL. På veien dit har vi også verdensmesterskap og europamesterskap som viktige delmål, sier Tjørhom. - Den sportslige utviklingen hennes har ikke hatt en kurve som har gått oppover, og vi kan heller ikke tilby det hun har behov for av økonomisk støtte. Vi kan tilby blant annet medisinsk oppfølging fra OLT (Olymipatoppen), men det mener hun blir ivaretatt av sitt team i London. Tjørholm tror likevel at Okparaebo kan løpe fort i Japan om knappe fire år. - Hun kommer til å satse mot OL i Tokyo. Ezinne er en flott, sprudlende og energisk jente, som helt sikkert kommer til å løpe fort i Tokyo. Men sånn det er nå, så må vi prioritere våre midler der vi føler det er riktig. Det var heller ikke plass til Jaysuma Saidy Ndure i satsingen. Disse ti er en del av «Team Tokyo» (seks menn og fire kvinner): I tillegg er 22 utøvere tatt ut i «Team Berlin» som er en annen elitegruppe. Okparaebo takket nei til deltakelse i denne gruppen. - Det er i dag ikke økonomiske midler satt av til denne gruppen, men dersom vi får landet avtaler, vil økonomisk støtte til disse utøverne skje gjennom det etablerte miljøet utøveren har i sin klubb, sier Tjørhom. - Utøvere i denne gruppen vil få mulighet til å kvalifisere seg inn i «Team Tokyo» etter gode resultater i London-VM 2017 eller Berlin-EM 2018. Snorre Holtan Løken, Tjalve (tidligere Herkules) er med i team Berlin.