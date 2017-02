Øyvind er invitert til lunsj i parlamentet HEDRET: Øyvind Kili i sitt rette element, blant fotballungdom i Vest-Telemark. I helgen ble ildsjelen hedret på fotballkretsens ting. (Foto: Tom Arne Borgersen) annonse Han mistenker at han er den eneste grungedølen som har en åpen invitasjon til lunsj i det britiske parlamentet. I helgen ble han «Årets fotballnavn». 13.02.2017 kl 12:16 (Oppdatert 10:11)

– Dette var jo voldsomme greier, da. Jeg ble helt satt ut, sier Øyvind Kili – en mann som svært sjelden blir satt ut.

Selv ikke når han omgås lokalpolitikere eller tidligere fotballstjerner i selveste Liverpool.

Ikke fortjent

– Men det er så mange som har gjort veldig mye for fotballen i Telemark over flere år, så jeg synes egentlig ikke at jeg fortjener en slik utmerkelse, kommer det jordnært fra Grungedal.

Prisvinneren er likevel stolt på prosjektets vegne.

– Selvsagt er det stas, og veldig motiverende for jobbingen videre. Vi har så mange tanker, forsikrer han som fødte ideen om et lagarbeid i Vest-Telemark.

To år og litt til tilbake i tid presenterte han tanken om å jobbe sammen.

Stor blir større

Nå er Fyresdal, Seljord, Kviteseid, Åmdal/Tokke, Høydalsmo, Rein, Dyre Vaa og Vinje et samarbeid for å gi unge fotballspillere et tilbud Kili innrømmer at han gjerne selv skulle hatt i yngre dager.

– Den følelsen skal ikke ungdom i Vest-Telemark ha i framtida. I verste fall angrer de bare på at de ikke grep sjansen, men det blir ikke mange av disse. Interessen er bare stor – og stadig voksende.

Engelsk link

Fjorårets opptelling viste over 500 aktive spillere og drøyt 50 trenere involvert. Fra 1. september til 8. desember ble det gjennomført 165 teknikktreninger med til sammen 2.412 spillere på banen, og her har PVTs engelske forbindelse spilt en rolle.

Samarbeidet med Liverpool-legenden Jamie Carraghers akademi førte den unge treneren Martin Beggs til Vest-Telemark, og PVT har også blitt husvarme i bydelen Brunswick og i Glasgow.

Mer enn fotball

– Dette har blitt til noe mer enn fotball, og hvem vet hva det ender med, sier Kili, og mener det ikke som et spørsmål.

Han er bare veldig stolt over hva klubbene vest i fylket har fått til sammen, og understreker at det ikke er liksom-beskjedenhet når han føler at utmerkelse på fotballtinget ikke burde være for én.

Ikke onemanshow

– Nei, jeg sier ikke dette for at det skal se bra ut. Prosjekt Vest-Telemark hadde aldri fungert hvis vi ikke fungerte i hop. Dette har absolutt ikke et onemanshow, forsikrer Kili, som kaller prosjektet en sjutrinnsrakett.

– Det skyter fortsatt veldig med fart, og det vil ikke overraske om vi også neste gang kommer hjem fra Liverpool med noe nytt i kofferten.

Uvanlig invitasjon

Og historien om den nevnte lunsjen?

– Det er en kar i Liverpool som heter Peter Dowd, som vi har blitt kjent med. Han er member of parliament, og har bedt meg si ifra når jeg har tid til å stikke innom for lunsj.

Han som sjelden blir satt ut, er ikke sikker på når det eventuelt blir.

– Men jeg tviler på om det er mange fra Grungedal med en stående invitasjon om lunsj i selveste parlamentet i London. Det er jo litt stas, da.

PS: Vest-Telemark fikk for øvrig flere priser på helgens kretsting. Kristi Marie Tveit, Kviteseid fikk innsatsprisen, og IL Rein ble tildelt både fairplay-pris og ære som årets kvalitetsklubb.