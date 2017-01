Pors i trøbbel

Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

STORTAP: Maren Troøyen og Pors tapte stort i bunnoppgjøret. (Foto: Pål Lundsholt)
Det var helgen hvor Pors kunne klatret mot tryggere grunn i 1. divisjon. Slik gikk det ikke. 29.01.2017 kl 20:27 (Oppdatert 20:43)

Søndagen ble innledet med at bunnrival Fyllingen vant 37-30 hjemme mot Skrim. Fortsettelsen ble enda verre for Pors, som møtte tabelljumbo Flint i Tønsberg. Tapte stort 34-23 vant vestfoldlaget, og i stedet for tryggere grunn, ble Pors sendt til bunns i 1. divisjon. Innledningen var god for porsgrunnsjentene, som ledet 7-4. Fem minutter før pause sto det 11-11. Gikk i ball Så gikk det meste i ball for Pors, forteller statistikkene. For mens Flint scoret og scoret, sto Pors bokført med skudd utenfor, over og rett på keeper, slik at Flint hadde 15-11 ved pause. Vondt ble verre I den andre omgangen gikk det bare én vei, og det var ikke i favør bortelaget. Flints ledelse bare vokste – etter nok en omgang hvor Pors står registrert med flest skudd utenfor. Stortapet gjorde at vondt ble verre for Pors. Det er fortsatt god tid til å komme seg ut av trøbbel i bunnstriden, men nå venter antatt hardere motstand i de neste kampene.