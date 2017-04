Pors slo Fram og håper på et storlag Jubel på Vessia: Sondre Lindgren Larsen (tv) mottar klubbkameratenes hyllest etter 2-0 scoringen mot Fram (Foto: Morten Skifjeld) annonse Pors var klart best i cupoppgjøret mot Fram på Vessia, og vant fortjent 2-0 over 2. divisjonslaget fra Larvik. I dag ville de blåkledde vinne, og var vel nærmere både tre og fire scoringer enn Fram var redusering. 27.04.2017 kl 21:05

Morten Skifjeld

Pors slo an tonen fra start, og hadde initiativet i hele førsteomgang. Hjemmelaget kjørte på, og allerede etter åtte minutters spill satt ballen i nota. Et knallhardt frispark fra Kim Bentsen fant veien til nettmaskene helt oppe i vinkelen. Utover i omgangen hadde Pors flere sjanser, mens Fram skapte veldig lite mot et solid Pors-forsvar.

Ny perle

Tidlig i andre omgang smalt det igjen. Denne gangen var det Sondre Lindgren Larsen som viste fram skuddfoten. Et herlig skudd fra rundt 20 meters hold føk inn i mål, og dermed ledet hjemmelaget 2-0. Både Kjetil Svarteberg og Granit Shala hadde store sjanser til å øke ledelsen, men de klarte ikke å putte ballen i mål.

Endelig

Etter to skuffende kamper i serien mot Sola og Start II var ikke Pors levnet store sjansen til å avansere til andre runde i cupen, men de blå satte alle odds til side.

- I dag var vi der vi skal være. Kampene mot Sola og Stat er ikke representative for det vi står for, sa en smørblid og fornøyd trener Tommy Svindal Larsen etter kampen.

- At Ulf Riis var tilbake betød veldig mye. Alle vet hvor god og viktig spiller han er for klubben. Og i dag tok han ansvar og gikk i bresjen for alt og alle med en kjempeinnsats.

Eliteserielag er drømmen

Hvem Pors skal møte i neste runde vet man ikke, men Svindal Larsen håper på et lag som trekker mye folk.

- Det er ikke meg i mot å møte Odd. Heller de og et lag som Vålerenga enn et førstedivisjonslag, mener Pors-trenern.