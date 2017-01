Porsgrunn kommune annonse 05.01.2017 kl 15:30 (Oppdatert 15:48)

Nils-Tore Olsen

Tlf: 35 54 32 61

Pors Grenland Fotball Kr 392 859

Idrettslaget Hei Kr 231 011

Barnekreftforeningen Telemark Kr 224 302

Stridsklev Idrettslag Kr 168 976

Eidanger Idrettslag Kr 162 490

Herøya Idrettsforening Kr 158 232

Urædd Fotballklubb Kr 154 393

Brevik Idrettslag Kr 148 768

Grenland Tyrkisk Kulturforening Kr 130 035

Vietnamesisk Buddhistforen Porsgrunn Kr 117 552

Idrettsforeningen Pors Kr 88 694

Sundjordets Idrettsforening Kr 80 736

Langangen Idrettslag Kr 77 405

Urædd Håndballgruppe Kr 52 091

Foreningen For Hjertesyke Barn I Tel Kr 48 695

Porsgrunn Røde Kors Kr 46 532

Den Frie Vietnamesisk Forening I Kr 44 868

Serbisk Forening Srpska Kruna Kr 38 468

Urædd Bryteklubb Kr 37 890

Telemark Multippel-Sklerose Kr 36 618

Norcem Pike Og Guttekorps Kr 29 158

Il Hauken Kr 24 255

Borge Skolekorps Kr 23 841

Grenland Biljardklubb Kr 23 137

Nhf Grenland Kr 21 994

Porsgrunn Pike-Og Guttekorps Kr 21 870

1 Heistad Speidergruppe Kr 21 435

Eidanger Pike- Og Guttekorps Kr 20 644

Porsgrunn Handicapidrettslag Kr 19 859

Den Evangelisk Luth Frik Porsgrunn Kr 19 122

Grenland Lokallag Av Norges Fibromya Kr 19 009

Porsgrunn Tennisklubb Kr 18 322

I F Urædd Allianseidrettslag Kr 17 893

Brevik Mc Klubb Kr 17 698

Eidanger Jeger Og Fiskerlag Kr 17 639

Grenland Ryttersportsklubb Kr 17 530

Porsgrunn Og Omegns Turistforening Kr 17 315

Grenland Rock & Swing Klubb Kr 17 166

1 Herøya Speidergruppe Av Nsf Kr 17 066

Herøya Misjonskirke Kr 16 885

Bps Carambole Club Kr 16 634

Pors Håndball Kr 16 485

Klubb Bosnia Og Hercegovina Grenland Kr 15 597

Vietnamesisk Katolsk Forening I Kr 15 170

Brevik Musikkorps Kr 14 720

Lyngholmen Kr 14 711

Xn Dart Club Kr 14 556

Svømmeklubben Poseidon Porsgrunn Kr 14 323

Porsgrunn Pistolklubb Kr 14 081

Stathelle Musikkorps Kr 13 996

Rockeklubben I Porsgrunn Kr 13 986

Brevik Seilforening Kr 12 870

Foreningen For Muskelsyke I Telemark Kr 12 238

Hærøya Industripark Bedriftsidrettsl Kr 11 975

Herkules Skøyter Kr 11 226

Urædd Friidrett Kr 11 142

Porsgrunn Kvinnekor Kr 11 059

Porsgrunn Jeger Og Fiskerforening Kr 10 996

Grenland Blues & Rootsklubb Kr 9 832

Telemark Gardistforening Kr 9 645

Porsgrunn Badmintonklubb Kr 9 468

Telemark Rusfri Ungdom Kr 9 094

Brevik Og Omegn Sjømandsforening Kr 9 009

Telemark Parkinsonforening Kr 8 896

Langangen Musikkorps Kr 8 830

Porsgrunn Roklubb Kr 8 805

Herøya Musikkorps Kr 8 341

Porsgrunds Skytterlag Kr 7 892

Porsgrund & Omegn Sjøm. For. Kr 7 873

Down Town Senior Bowling Club Kr 7 657

Lhl Porsgrunn Og Bamble Kr 7 568

Team Rose Eiendom Kr 7 484

Porsgrunn Orienteringslag Kr 7 207

Mediagruppen Grenland Kr 6 689

Ltn-Telemark Fylkeslag Kr 6 637

Norsk Caravan Club Avd Telemark Kr 6 618

Grenland Ættehistorielag Kr 5 550

Brattås Ungdomssjakklubb Kr 5 518

Porsgrunn Frimerkeklubb Kr 5 288

Tveten Mopedverksted Kr 5 186

Norsk Folkehjelp Grenland Kr 5 063

Skagerrak Sportsklubb Kr 4 959

Sandøya Montessori Forening Kr 4 795

Grenland Racerbåt Klubb Kr 4 697

Vestsidens Musikkorps Kr 4 572

Kilebygda & Vold Pensjonistforening Kr 4 558

Rebekkaloge Nr 16 Urd Kr 4 389

Amatørteatret Fantasia Kr 4 353

Kiwanis Club Porsgrunn Kr 4 247

Odd Fellow Loge Nr 17 Dag Kr 4 168

Sandøya Idrettslag Kr 4 157

Canto Libre Kr 4 136

Urædd Turnforening Kr 4 101

Landsforeningen Mot Fordøyelsessykdo Kr 3 981

Porsgrunn Janitsjarorkester Kr 3 865

Porsgrunds Sangforening Kr 3 705

1001Natt Grenland Kr 3 632

Gla Foten Dans Porsgrunn Kr 3 621

Landsforbundet For Kombinert Syns- Kr 3 612

Seniordans Porsgrunn Kr 3 566

Porsgrunn Døves Sport Kr 3 542

Lions Club Porsgrunn Kr 3 508

Dalen Blanda Kor Kr 3 489

Bamble Modellflyklubb Kr 3 459

Kameratklubben Allianse Kr 3 423

Okseblod Kr 3 386

Porsgrunn Fsk Speidergruppe Kr 3 385

Telemark Døveforening Kr 3 277

Loge 47 Grenmar Kr 3 154

Bergsbygda Vel Kr 3 071

Grenland Klatreklubb Kr 3 000

Brevik Barne Og Ungdomsteater Kr 2 953

Raballder Grenland Kr 2 889

Sletta Hundeklubb Kr 2 688

Hydro Porsgrunn Pensjonistforening Kr 2 659

Grenland Fotoklubb Kr 2 562

Osebakken Velforening Kr 2 434

Mars Og Merkurvegen Velforening Kr 2 419

Wfstyle Future Kr 2 207

Uføretrygdedes Forening Avd Telemark Kr 2 082

Breviksrevyen Kr 1 881

Pors Boksing Kr 1 644

Norsk Retrieverklubb Avd Telemark Kr 1 640

Telemark Hesteeier Forening Kr 1 593

Naturvernforbundet I Grenland Kr 1 487

Porsgrund Musikforening’s Orkester Kr 1 393

Pinsemenigheten Evangeliehuset Kr 1 304

Canto Ammonia Kr 1 256

Grenland Brass Kr 1 236

Grenland Havpadleklubb Kr 1 170

Barnas Vel Herøya Kr 1 126

Porsgrunn Revmatikerforening Kr 1 070

Heistad Motorsykkelklubb Kr 1 069

Langangen Skolekorps Kr 1 040

Menigheten Arena Kr 986

Porsgrunn Hagelag Kr 778

Grenland Jazzforum Kr 729

Metodistkirken I Norge Porsgrunn Kr 690

Naturvernforbundet I Telemark Kr 636

Herøya Nærmiljøsenter Kr 560

Mental Helse Ungdom Grenland Kr 558

Skien Kfuk-Kfum Kr 475

Krysstangen Hytteforening Kr 440

Porsgrunn Amatørteater Kr 412

Rauland Hyttevelforening Kr 389

Porsgrunn Birøkterlag Kr 377

Porsgrunn Volleyballklubb Kr 373

Solum Løypelag Kr 341

Miff Grenland Kr 333

Porsgrunn Rugby League Klubb Kr 322

Porsgrund Historielag Kr 321

Selvhjelpergruppen Tornerose Kr 208

Gaupa 4H Kr 190

Glajazzgjengen Kr 182

Barnas Fredspris Kr 152

Grenland Filmklubb Kr 145

Landsorganisasjonen For Romanifolket Kr 134

Telemark Ungdomslag Kr 71

Grenland Privat Radio Kr 59

Fredbo Vel Kr 55