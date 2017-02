Rafik fristes av å spille med disse to FRISTET: Rafik Zekhnini fristes av å spille med Martin Samuelsen og Martin Ødegaard. (Foto: NTB SCANPIX) annonse Rafik Zekhnini fristes av å spille sammen med Martin Ødegaard og Martin Samuelsen, men vet fortsatt ikke om han skal spille for Norge eller Marokko. 06.02.2017 kl 14:53 (Oppdatert 15:03)

Odd-spilleren vet fortsatt ikke om han skal velge Norge eller Marokko. Det bekrefter han til Nettavisen.

Likevel, det frister å spille sammen med to tekniske Martin-er – Ødegaard og Samuelsen.

– Det er trioen sin!

– Ødegaard i midten med meg og Samuelsen på kantene, det er trioen sin, det! sier han til Nettavisen.

Han er et av de aller største talentene i norsk fotball, har 19-åringen mulighet til å spille for både Norge og Marokko. Han er fortsatt i tenkeboksen.

– Jeg har ikke bestemt meg ennå. Jeg lever i Norge og er oppvokst her, men det er et vanskelig valg. Begge foreldrene mine er fra Marokko. Vi får se hva det ender opp med. Men et A-landslag skal jeg inn på, sier han videre i intervjuet.

Rafik er født og oppvokst på Herøya, med mor og far fra Marokko kan han selv velge å representere foreldrenes hjemland. Når han spiller sin første obligatoriske landskamp for én av nasjonene, er det ingen vei tilbake.

Føler seg snytt

– Jeg har ikke tenkt veldig mye på det, men si for eksempel at jeg velger Norge. Da blir det kanskje sånn at folk i Marokko føler seg snytt siden de mener jeg er et såpass stort talent. Og det samme motsatt hvis jeg velger Marokko. Men man må ta et valg til slutt, sier han til Nettavisen.

Marokko ligger på 57. plass på FIFA-rankingen. Norge ligger helt nede på 84. plass.

– I Marokko har du flere kvikke og tekniske spillere, sånne som meg, og i Norge har det ikke vært så bra i det siste. Men man ser potensialet i Norge, det finnes unge spillere som er på vei opp. Martin Ødegaard, Martin Samuelsen, Kristoffer Ajer, Sander Berge, du har de spillerne der. Den generasjonen kan bli stor. Men det er mange unge talenter i Marokko også, så det er vanskelig, innrømmer han under et intervju i La Manga forrige uke.