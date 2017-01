Rekordutbetaling i Grasrotandelen

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Ti på topp 1. Vålerenga Fotball 3 213 143 2. Lions Club Fredrikstad 1 901 718 3. FK Bodø/Glimt 1 540 568 4. SK Brann 1 451 872 5. Lillestrøm SK 1 436 552 6. Foreningen for ompl. av dyr Oslo 1 357 165 7. Sarpsborg 08 1.343 766 8. Kattens vern Bergen 1 115 344 9. Strømsgodset 1 097 325 10. Rosenborg Ballklub 1 088 846

Det ble rekordutbetaling for Grasrotandelen i 2016. Vålerenga fikk mest! 05.01.2017 kl 11:49 (Oppdatert 11:55)

Nils-Tore Olsen

Grasrotandelen ble innført 1. mars 2009. I begynnelsen av januar skal pengene utbetales til norsk organisasjonsliv. Rundt 25.000 lag og foreninger får bidrag via Grasrotandelen. Året 2016 gir rekordutbetaling, hele 448 millioner. - For første gang passerte Grasrotandelen 400 millioner kroner i bidrag til lag og foreninger - og vel så det. Antall givere har samtidig passert én million personer, skriver Norsk Tipping. Den som får aller mest er Vålerenga Fotball. Oslo-klubben fikk 3.212.143 millioner kroner (se topp-ti i fakta). Rosenborg Ballklubb var for øvrig på 10. plass med 1.088.846 millioner. hele sju Tippeligaklubber var på topplisten. Til sammen tilføres det 448 millioner kroner fra en million givere til organisasjonslivet via Grasrotandelen. Og mer kan det bli. Den nye rekorden kommer til å bli smadret dersom regjeringens forslag om økning av Grasrotandelen fra 5 til 7 prosent blir vedtatt. Økende økning Grasrotandelen ble innført 1. mars 2009. Den har økt jevnt og trutt - med unntak av 2013 - men de siste årene har også økningen økt hvert år: 2014: Økte med 5,3 prosent 2015: Økte med 10,4 prosent 2016: Økte med 13,5 prosent