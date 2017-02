Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Så lenge barna vil, lover de lek og moro ASSISTENTER: Noen av deltakerne i Herkules’ skikarusell stilte med personlige assistenter, sånn for sikkerhets skyld. Tilbudet i fritidsparken har blitt veldig populært i en snøfattig vinter. Alle (Foto: Bjørn Borge) BALANSE: Det kan være en utfordring å holde balansen. (Foto: ) SNØHVITT: Snøvær er ikke noe problem for en skiløper. (Foto: Bjørn Borge) HJEMME: Med Herkules-dress og i kjempehumør på hjemmebane. (Foto: Bjørn Borge) LANGER UT: Bra skyv fra han med nummer 11. (Foto: Bjørn Borge) DIAGONAL: God diagonal ut fra start. (Foto: Bjørn Borge) NOK: Snøkanonene har bidratt, og under torsdagens karusell kom det også litt snø fra naturen. (Foto: ) SKØYTING: Med begge muligheter åpne i løypa, blir det også en del skøytetrening. (Foto: ) START: Klar for karusell nummer fire på Herkules – med ei hånd å holde i når bakkene blir litt bratte. (Foto: ) UTFOR: Ikke så veldig kupert løype, men nok til å få litt fart for de tøffeste av deltakerne. (Foto: ) annonse Med kanoner og gode medhjelpere på laget akter Herkules å tilby skikarusell så lenge barn vil delta i vinter. 03.02.2017 kl 10:45

– Er det nok snø, tenker vi å arrangere hver eneste torsdag. Når barna vil, kan ikke vi si nei, sier leder av Herkules Ski, Thor Kristian Iversen. Torsdag gikk skikarusell nummer fire. Værgudene vet om det blir seks, åtte, ti eller flere. – Jeg kan allerede nå garantere at det blir karusell igjen torsdag til uka. Sålen i løypa er såpass god. Vi tåler litt mildvær, understreker Iversen. Flere og flere Sammen med Skien Fritidspark, Skien kommune og en støttespiller i Gulset Ski har Herkules sørget for et tilbud som trekker flere og flere unge skiløpere til idrettsanlegget, – Vi har hatt et snitt på rundt 100 deltakere, og interessen er stigende. Her er det god plass til enda flere, og hver eneste gang har vi premier til alle. Den standhaftige kampen mot en kranglete snøvinter blir satt pris på, merker skiensklubben. Fantastisk stemning – Det er helt fantastisk å oppleve denne stemningen hver torsdag. Både i akebakken, skiløypene og kafeteriaen. Når man ser så mange blide ansikter, er det virkelig verdt innsatsen, sier lederen, som ikke var overrasket over at været ikke skremte torsdag. – Barn bryr seg sjelden om slikt. De kommer for å ha det gøy, og det har de her. Værprognosene for de neste dagene antyder litt av hvert. I Herkules stoler man på den nevnte sålen, har scootere klar til å kjøre løyper i eventuell nysnø, og har medhjelpere som står med fingeren på avtrekkeren på snøkanonene. – Vil barn gå på ski, skal vi stå på videre, lover Iversen. annonse annonse