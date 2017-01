Sauherad kommune

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Nils-Tore Olsen

Tlf: 35 54 32 61 Gvarv Idrettslag Kr 114 567

Il Kjapp Kr 66 484

Akkerhaugen Rocksamfunn Kr 24 688

Gvarv Turlag Kr 20 636

Gvarv Røde Kors Kr 19 999

Stjerterom Kr 15 386

Hørte Idrettslag Kr 12 506

Nfu Bø Og Sauherad Lokallag Kr 10 773

Akkerhaugen Vel Kr 9 860

Redd Barna Sauherad Kr 7 805

Hjuksebø Husflidslag Kr 7 374

Akkerhaugen Båtforening Kr 7 120

Gvarv Skolekorps Kr 6 923

Gvarv Båtforening Kr 6 621

Sauherad Skytterlag Kr 4 783

Nes Frilynte Ungdomslag Kr 3 461

Akkerhaugen Ballklubb Kr 3 414

Apple Aid Kr 3 288

Nes Nasjonale Dansarring Kr 2 978

Sunds Bygdelag Kr 2 361

Klevar Bygdelag Kr 2 113

Øst-Telemarkens Forsvarsforening Kr 2 105

Dysleksi Øvre Telemark Kr 1 951

Foreningen For Brystkreftopererte Kr 1 560

Gunheim Vel Kr 1 496

Karthuset Kr 1 406

Norsjø Padleklubb Kr 1 295

Bø Og Sauherad Hundeklubb Kr 1 269

Lions Club Sauherad Kr 1 201

Telemark Bygdekvinnelag Kr 987

Telemark Rasekattklubb Kr 952

Bø Og Sauherad Hagelag Kr 532

Stoffskifteforbundet Midt Telemark Kr 487

Stranna Vel Kr 238

Sauherad Historielag Kr 217