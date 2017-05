Se bildene fra Skien Cityrun LOT SEG FRISTE: Disse tre var blant de 100 som lot seg friste av Skien Cityrun. (Foto: Tom Arne Borgersen) annonse Omkring 100 deltakere lot seg friste ut på løp i Skien sentrum. Se bildene her. 06.05.2017 kl 17:00

Tom Arne Borgersen

Lørdag ettermiddag ble Skien Cityrun arrangert i Skien sentrum.

Det var Telemark Røde Kors og Sky Fitness som arrangerte løpet, som var delt i to klasser - en for dem som vil konkurrere og en for dem som synes det viktigste er å delta.

Alle inntekter fra løpet gikk til Røde Kors sitt arbeid mot ensomhet.