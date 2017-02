Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Se Gjerpen-kampen direkte her fra klokka 19.55 SEN START: Maren Tollefsen og Gjerpen spiller mot Glassverket klokka 20.00. (Foto: Tom Arne Borgersen) annonse Glassverkets tette kampprogram kan være fordel for Gjerpen. Se kampen direkte her! 08.02.2017 kl 19:50

Tom Arne Borgersen

Tlf: 907 62 250 Dagens motstander Glassverket har hatt en tøff periode den siste tiden, med mange kamper på grunn av E-cup. For mobilbrukere: Se kampen i vindu under teksten TRODDE DET NESTEN IKKE: Sunniva sjokkert over landslagsuttaket Uvanlig Drammenserne ble regelrett knust borte mot TuS Metzingen (39–17) og er utslått før den siste kampen som er hjemme mot russiske Lada lørdag. For å spare spillere valgte Glassverket et noe uvanlig lagoppsett og spilte nærmest med to lag. Rekkene ble nesten helt byttet etter halvgått tid i begge omganger. Tynt lag Likevel tror Ketil Arntzen at dagens motstander vil kjenne det i beina. – De har reist mye og spilt onsdag, lørdag, onsdag, lørdag og så videre den siste tiden. – Marianne Iversen er skadet og stortalentet Line Ellersten har reist tilbake til Sola. Det betyr at Glassverket er ganske tynne. Så skal de motivere seg til en kamp mot Gjerpen onsdag klokken 20.00. Jeg tror vi kan ta dem hvis vi leverer en maks kamp, sier Gjerpen-treneren. Kampen vises på Varden.no fra klokken 19.55. annonse annonse