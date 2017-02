Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Se høydepunktene fra Odd - Zenit her GOD: Fredrik Nordkvelle var god, og scoret Odds mål. (Foto: Tom Arne Borgersen) Odd spilte 1-1 mot russiske Zenit, og høydepunktene kan du se her. 01.02.2017 kl 18:40 (Oppdatert 20:15)

Tlf: 907 62 250 Odd er fortsatt ubeseiret etter to kamper i Spania. Selv Zenit klarte ikke å vinne over Odd. Odd fikk en drømmestart på kampen mot stjernegalleriet fra Russland. Zenit fikk en kalddusj allerede etter fire minutters spill. Fredrik Nordkvelle viste seg frem og fosset frem. Dro seg innover i feltet og smalt ballen i lengste hjørnet. En herlig scoring. Brasse utlignet Det skulle ta en halv time før russerne med brasilianeren Giuliano i førersetet fikk kontakt med Odd. Et brassespark noen minutter før ga signaler om hva som var i vente. Da Viljar Myhra etter 34 minutter ikke fikk slått ballen ordentlig ut, var russerne på pletten. En enkel pasning til siden, og Giuliano sørget for balanse med 1-1-scoringen. I fjor tok skienslaget skalpen til CSKA Moskva, og første omgang på Pinatar Arena bar før pause at dette absolutt kunne gjentas. Odd førte kampen og var best de første 45. Odd var best Lagene gikk til pause på stillingen 1-1. Andre omgang startet Odd som den første, bortsett fra å score mål. Odd var best, men ga fra seg initiativ utover omgangen. Zenith hadde halvsjansene, Odd den største. Thomas Grøgaard kunne score et sjeldent mål , men satte skuddet i stanga midtveis i omgangen.