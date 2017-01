Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Se Storhamar – Gjerpen direkte GJERPEN: Lagbildet for sesongen 2016/2017. (Foto: Max Emanuelsson) Varden.no direktesender dagens Gjerpen-kamp. 11.01.2017 kl 14:27 (Oppdatert 14:37)

(For mobilbrukere: Se direktesendingen under denne teksten) I dag, onsdag klokken 18.00, møter Gjerpen Storhamar. Gjerpen sliter på keeperplassen, men har fått en hyggelig beskjed! Keeperen la opp, men nå er hun tilbake. Sendingen starter klokken 17.50, og du ser kampen direkte her. Onsdagens kamper: Storhamar – Gjerpen, Byåsen Elite – Glassverket og Vipers Kristiansand – Larvik.