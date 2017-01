Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Seljord kommune
05.01.2017 kl 15:30

Nils-Tore Olsen

Tlf: 35 54 32 61 Seljord Røde Kors Kr 62 437

Seljord Idrettslag Kr 42 630

Seljord Bridgeklubb Kr 41 477

Seljord Skulemusikk Kr 24 195

Åmotsdal Idrettslag Kr 22 542

Seljord Jakt Og Fiskelag Kr 17 898

Flatdal Il Kr 15 298

Seljord Frivilligsentral Kr 7 060

Seljord Songlag Kr 4 714

Langlim Grendelag Kr 4 618

Åmotsdal Sogelag Kr 4 539

Svartdal Grendelag Kr 3 036

NMK Seljord Kr 1 948

Seljord Spelemannslag Kr 1 402

Seljord Turlag Kr 947

Seljord Sogelag Kr 918

Flatdal Skulekorps Kr 632

Seljord Hagelag Kr 251