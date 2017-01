Siljan kommune

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Nils-Tore Olsen

Siljan idrettslag kr 88 395

Siljan jeger og fiskeforening kr 22 017

Modellflyklubben vingen kr 7 664

Mekkeklubben i Siljan kr 5 939

Siljan skytterlag kr 5 300

Siljan sanitetsforening kr 4 314

Lions club siljan kr 4 097

Siljan travklubb kr 3 996

Siljan NMU speidergruppe kr 3 644

Siljan røde kors kr 1 943

Siljan jente og guttekorps kr 1 544

Siljan pensjonistforening kr 856

Sør Siljan velforening kr 369

Siljan turlag kr 335

Mølla kr 213

Siljan sportsskyttere kr 137

