Sint Jarstein måtte holdes tilbake

Sinnene kom i kok etter at dommeren et drøyt kvarter før slutt avbrøt en norsk kontring etter å ha annullert et slovensk mål i nasjonsligakampen som endte 1-1.

Innbytter Robert Beric, klubbkamerat med Ole Selnæs i Saint-Étienne, trodde han hadde punktert kampen da han nikket inn et frispark.

Hele Slovenias lag jublet ved hjørneflagget, men linjemannen hadde hevet flagget for en marginal, men korrekt offside.

Satte i gang

– Da linjedommeren var oppe med flagget, satte Rune (Jarstein) i gang. Dommeren mente at ballen ikke lå i ro da han sparket den. Det ble litt ampert, og jeg måtte holde Rune tilbake. Ellers hadde det gått galt, sa Håvard Nordtveit.

Jarstein hadde sendt ballen ut til Martin Ødegaard, som fikk den nær midtstreken uten en eneste slovensk forsvarsspiller å bekymre seg for.

Spesielt svar

– Jeg skjønner ikke hvorfor han blåste. Ifølge Omar (Elabdellaoui) sa dommeren «it’s allowed, but I decide», og det var jo et spesielt svar, spør du meg. Det var veldig irriterende. Jeg mener ballen lå stille da jeg sparket den, og jeg ser ikke hvorfor han blåste, sa Jarstein.

– Gutta sa at ballen lå død. De spurte om de kunne sette i gang, og dommeren sa ja. Slovenerne holdt på å juble nede ved cornerflagget, og det kan ikke vi gjøre noe med. Men plutselig ombestemte dommeren seg. Det var dumt, sa Lars Lagerbäcks assistent Per Joar Hansen.

Det var mange sinte i den norske leiren, men noen av dem forsto dommerens avgjørelse. Blant dem er Martin Ødegaard, som fikk ballen helt alene nær midtstreken uten en eneste slovener med utsikt til å ta ham igjen.

Grei situasjon

– For så vidt var det en grei situasjon. Hvis det var motsatt, og Slovenia hadde scoret, så ville det vært ganske frustrerende, så det var vel egentlig greit, sa han.

Han fikk ikke med seg dommerens begrunnelse for å blåse av.

– Nei, men jeg regner med at det var fordi de jublet med hele laget. Det ble blåst for offside ganske sent, og da er det forståelig. Hvis han hadde blåst med en gang så ville det vært noe annet.

"Veldig spesiell"

Omar Elabdellaoui mener dommerens begrunnelse for å blåse var «veldig spesiell».

– Der og da tenkte jeg at dette er 1-1-målet. Vi vet ikke hva som kunne skjedd etter det, men det ble uavgjort til slutt likevel.