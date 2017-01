Sjekk hva disse jentene hentet hjem

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Nils-Tore Olsen

Tlf: 977 00 363 Under helgens «Skjærgårdsdrill» gjorde Stathelle Drillkorps det svært bra. Skjærgårdsdrill blir hvert år arrangert i Horten, hvor drillere fra hele landet deltar. Konkurransen går over tre dager, hvor det går fra morgen til kveld både lørdag og søndag, skriver instruktør Berit Aslaksen i en e-post. Det er to store kategorier som det konkurreres i, drilldans og twirling. Stathelle stilte med tropp i begge kategorier. Her ble det gull i begge. Mille Sofie Engen Olsen imponerte og ble «x-strut pre teen Intermediate». Hun vant sin klasse og kvalifiserte seg også til årets NM. I «1-baton pre teen Intermediate» stilte Celina Sundvall Kallåk. Også her ble det gull og kvalifisering til NM. «2-baton sen. intermediate-klassen» ble vunnet av Thomine Mustad Sørensen. I klassen «solo drilldans pre teen Intermediate» tok Mille Sofie Engen Olsen et nytt gull. Stathelle fikk to sølv. Ett i «senior beginner» med Marita Stifoss Johnsen og ett i «twirling duett pree teen» med Celina og Mille. Til sist tok «twirling duetten i junior», med Siri Marie Lien og Helene Pettersen Årseth, en flott bronse. Med seks gull, to sølv og en bronse kan Stathelles superjenter se frem til den neste store drillkonkurransen som er i Molde 31. mars til 2. april. - Det ligger mye trening bak et program og da er det morsomt at det lykkes, avslutter Aslaksen. annonse annonse