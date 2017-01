Skadetrøbbel for Jarstein

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

STRÅLENDE: Rune Almenning Jarstein har vært strålende for Hertha Berlin så langt i sesongen. (Foto: NTB Scanpix)

Lei start på 2017 for keeperen fra Telemark. 17.01.2017 kl 10:52

Martin Øyvang

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967 2016 var et fantastisk år for Rune Almenning Jarstein i tysk Bundesliga. Telemarkingens prestasjoner i mål for Hertha Berlin ble hyllet av en samlet sportspresse. Kan miste seriekamp 2017 har ikke startet like bra.Tirsdag våknet Berlin til følgende overskrift i storavisa Bild, skriver Dagbladet: Ga gave til gamleklubben: Rune Almenning Jarstein ga bort prispengene «Fehlt Jarstein Sonntag in Leverkusen?» Går Jarstein glipp av søndagens kamp mot Leverkusen? Ifølge de tyske avisene er det muskelproblemer i låret som keeperen sliter med. Ble hyllet: Jarstein fikk ærespris Treneren bekymret 32-åringen trente ikke med resten av laget mandag. I stedet fulgte han det individuelle programmet til fysisk trener Hendrik Vieth, skriver Dagbladet. – Det ville vært fint om han kunne spilt treningskamp mot U23-laget tirsdag. Det er ikke bra å starte opp igjen serien uten at han har spilt kamp, sier trener Pal Dardai. Best på børs: Han er fra Telemark og er bedre enn Ribery, Aubameyang og Hummels Jarstein trente heller ikke for fullt da Hertha Berlin var på treningsleir på Mallorca i forrige uke, lyder rapportene.