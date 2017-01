Skal ha fremtidsprat med flere spillere UTGÅENDE: Ardian Gashi har kontrakt med Odd som går ut i sommer. (Foto: Tom Arne Borgersen) annonse Dag-Eilev Fagermo skal prate fotballframtid med spillere denne helgen. 29.01.2017 kl 09:00

Tom Arne Borgersen

Både Fredrik Oldrup Jensen og Ardian Gashi er på utgående kontrakt med skiensklubben. Sistnevnte har en kontrakt som strekker seg til august 2017.

Med en spiller på utgående kontrakt, som har slitt med spilletid – foruten for Odd II i 2. divisjon, sier det seg selv at det trolig ikke blir noen forlengelse av den tre år lange kontrakten til Gashi.

Ikke snakkesalig

Gashi selv var ikke særlig snakkesalig da Varden gjorde et forsøk på å ta kontakt lørdag.

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo er imidlertid klar i sin tale.

– Jeg skal ha en samtale med Gashi om fremtiden. Den er ikke avgjort, men for oss handler det om å tenke fremover og vi har spillere som har imponert meg, sier han videre.

– Vi må se på helheten, og gjøre plass til spillere som banker på døra, legger treneren til.

Er imponert av Dørsdal

Han sier han er fascinert av Fredrik Dørsdal. 18-åringen fra Risør er med Odds elitelag for første gang. Dørsdal er for ordens skyld nevøen til Erik «Myggen» Mykland.

– Han har imponert meg. En spennende spiller, mener Fagermo som også liker godt det han har sett av Marius Bustgaard Larsen.

Fredrik Oldrup Jensen har fått «kniven på strupen», og Fagermo ber han skrive under for Odd kjappest mulig. Han vil unngå å få en Bosman-spiller i troppen.

Etter få dager av treningsleiren i La Manga sa Odd-treneren dette til Varden:

– Vi har jobbet hardt og har gitt Fredrik Oldrup Jensen tilbud om ny kontrakt. Jeg forventer at han svarer oss ganske snart. Det er så enkelt at om han ikke vil forlenge med Odd, så vil vi fristille han fra kontrakten eller be han om å finne en annen klubb. Vi kan ikke ha spillere som hele tiden skal presse oss til å bli Bosman-spillere, sier Fagermo bestemt.

Etter det Varden erfarer skal Oldrup Jensen ha fått tiden fram til mandag med å svare Odd. Hvis han sier nei, må 23-åringen regne med at han ikke blir satset på.

Vanlig samtale

Da Varden spurte Oldrup Jensen noen dager etterpå, svarte han følgende:

– Jeg skal ha en samtale med Dag-Eilev, men det er en helt vanlig samtale vi har ofte. Det blir ikke kontraktsprat der.

– Ikke noe nytt med andre ord?

– Det stemmer. Ikke noe nytt, sier midtbanespilleren høflig som tirsdag bekreftet at han har mottatt et tilbud fra skiensklubben.

– Jeg kan bekrefte at jeg har mottatt et tilbud fra Odd, men at jeg ikke har svart på dette enda. Jeg har ikke dårlig tid og vil se på kontraktsforslaget sammen med min agent Tore Pedersen, sier midtbanespilleren, som avviser at det er en pågående eller kommende konflikt mellom han og barndomsklubben, sa han da, og fortsatte:

– Odd er en klubb jeg trives i, og som jeg gjerne kan spille for i flere sesonger, men at Fagermo sier det han sier, tar jeg som et kompliment.