Skien kommune annonse 05.01.2017 kl 15:30 (Oppdatert 16:07)

Nils-Tore Olsen

Tlf: 35 54 32 61

Odds Ballklubb Kr 867 925

Redd Dyra Telemark Stiftelsen Kr 331 434

Gulset Idrettsforening Kr 282 287

Herkules Fotballgruppe Kr 220 525

Skotfoss Turn Og Idrettsforening Kr 190 944

If Storm Kr 177 212

Gjerpen Håndball Kr 166 353

Idrettsforeningen Borg Kr 152 640

Oddrane Supporterklubb Kr 110 588

Vold If Kr 110 293

Klyve Idrettslag Kr 109 749

Gulset Bryteklubb Kr 108 926

Tollnes Fotball Kr 106 681

If Skidar Kr 99 743

Grenland Sportsfiskere Kr 86 885

If Skiens-Grane Hovedforening Kr 84 127

Norges Blindeforbund Telemark Kr 78 395

Herkules If Håndball Kr 74 755

G O G Østlandet Kr 73 697

Gjerpen Idrettsforening Kr 71 828

Skien Frisbeeklubb Kr 63 921

Skien Røde Kors Kr 60 633

Grenland Og Omegn Golfklubb Kr 59 402

Skien Revmatikerforening Kr 56 323

Ti Toppern Grenland Kr 49 592

Fossum Idrettsforening Kr 47 833

Åfoss Il Fotball Kr 47 136

Stiftelsen Prosjekt Gatebarn I Kenya Kr 46 253

Profo Telemark Kr 44 494

Helter Av Telemark Kr 44 303

Landsforeningen For Nyrepasienter Kr 40 884

Diabetesforbundet Grenland Kr 37 394

Skien Ishockeyklubb Kr 35 439

Folkets Klubb Grenland Kr 35 248

Autismeforeningen I Norge Telemark Kr 31 997

Løveid Skytterlag Kr 29 555

Grenland Sykleklubb Kr 29 294

Skien Nanbudo Klubb Kr 28 034

Gimsøy Skolemusikk Kr 26 283

Grenland Bowlingklubb Kr 23 859

Skotfoss Hornmusikk Kr 22 383

Herkules Friidrett Kr 21 238

Vitiligo Norge Kr 21 182

Menstad Skolekorps Kr 20 980

Skotfoss Revyteater Kr 20 934

Sangkoret Samklang Kr 20 786

Bayanihan - Den Filippinske Kr 20 456

Grenland Schæferhundklubb Kr 20 044

Skien Rideklubb Kr 19 932

Diabetesforbundet Telemark Kr 19 859

Mælum Skytterlag Kr 19 694

Gulset Skolemusikk Kr 19 625

Klyve Skolekorps Kr 19 578

Skien Og Omegn Travklubb Kr 19 496

Grenland Veteranvogn Klubb Kr 19 226

Telemark Turistforening Kr 18 744

Grenland Fallskjermklubb Kr 17 757

Melum Idrettslag Kr 17 675

Grenland Pistolklubb Kr 17 260

Skiens Skolemusikk Kr 17 159

Skien Jeger Og Fiskerforening Kr 16 918

Amcar Grenland Kr 16 755

Norsk Motorklubb Grenland Kr 16 539

Musikkforeningen Suoni Kr 16 062

Cerebral Parese Foreningen I Kr 15 762

1 Langesund Sjøspeidergruppe Kr 15 666

Safety Mc Bikere Mot Vold Og Seksuel Kr 15 524

Skien Bridgeklubb Kr 15 489

Grenland Speedway Og Motorsykkelklub Kr 14 642

Gjerpen Røde Kors Kr 14 575

Valebø Bygdelag Kr 14 308

Telemark Jeger Og Fiskerforening Kr 14 293

Grenland Flyklubb Kr 14 205

Skiens Ballklubbs Hovedforening Kr 13 555

Mental Helse Skien Kr 12 910

Skiensfjordens Trekkspillklubb Kr 12 863

Idrettsforeningen Ørn Kr 12 740

Geocaching I Grenland Kr 12 472

Moflata Misjonskirkens Bordtennis Kr 12 310

Støttegruppe For Kenya Kr 12 202

Skotfoss Skolemusikk Kr 11 879

Gjerpen Skytterlag Kr 11 874

Burg Telemark Kr 11 734

Kilebygda Montessoriforening Kr 11 678

Grenland Mc Klubb Kr 11 550

Litauenhjelpen Humanitas Kr 11 536

Skien Orienteringsklubb Kr 11 413

Odd Fellow Loge Nr 57 Fidelitas Kr 10 920

Herkules Turn Kr 10 894

Norsk Sidevogn Klubb Kr 10 553

Skien Svømmeklubb Kr 10 500

Kna Telemark Avdeling Kr 10 229

Skien Helsesportlag Kr 10 164

Lhl Skien Og Siljan Kr 10 121

Kilebygda Idrettslag Kr 9 896

Nordbygda Hyttelag Kr 9 647

Adhd Norge Telemark Kr 9 640

Kilebygda Og Bolvik Skytterlag Kr 9 179

Kiwanis Club Skien Kr 9 094

Skien Pistolklubb Kr 9 021

Folkeaksjonen For Alternativ Kr 9 005

Solum Terrengsykleklubb Kr 8 893

Psoriasis Og Eksemforbundet Telemark Kr 8 400

8 Skien Gruppe Av Nsf Kr 8 254

Solum Speidergruppe Kr 8 114

Skien Senior Bowling Kr 8 006

Normisjon Region Telemark Kr 7 869

Skien Tennisklubb Kr 7 849

Åfoss Og Omegn Idrettslag Kr 7 775

Siljan Trim Kr 7 660

Melum Og Solum Travklubb Kr 7 555

Telemark Blackball Club Kr 7 480

Porsgrun Og Omegn Travselskap Kr 7 477

Foreldre F Hørselshemmede Barn Kr 7 304

Gråten Motorbåtforening Kr 7 260

Gjerpen Skolekorps Kr 7 192

Siljan Mc Clubb Kr 6 982

Borgestad Musikkorps Kr 6 891

Landsforeningen For Kvinner Med Bekk Kr 6 785

Telemark Botaniske Forening Kr 6 779

Losje St. Olav X Skien Til Ordenen Kr 6 674

Aas Normisjon Kr 6 576

Grenland Husflidslag Kr 6 559

Rutebilhistorisk Forening Avd Telema Kr 6 552

Skien Diakonale Senter Stiftelsen Kr 6 515

Himingen Hyttevel Kr 6 498

4H Telemark Kr 6 387

Telemark Røde Kors Kr 6 317

Den Røde Skolens Venner Kr 6 234

Herkules Sykkel Kr 6 208

Skien Pensjonistlag Kr 6 082

Tangen Og Omegn Velforening Kr 6 034

Nordlandshest Lyngshestlaget I Kr 5 929

Forening For Luftfart I Telmark Kr 5 921

Hedda Seniordansere, Skien Kr 5 825

1 Skotfoss Speidergruppe Kr 5 722

Gulset Pensjonistforening Kr 5 711

Dnb Pensjonistene Telemark Kr 5 695

Grenland Modellbilklubb Kr 5 675

Telefylkets Musikkorps Kr 5 604

Grenlandspusen Kr 5 391

Grenland Hagehøns Kr 5 388

Flittig Motocross Atv Kr 5 144

Norskdomslaget Porsgrunn Kr 5 070

Ryggmargsbrokk Og Hydrocephalusforen Kr 5 015

Brukerrådet Ved Menstad Bydelshus Kr 4 862

It S An Odd World Kr 4 829

Diktets Venner Kr 4 757

Provinsiallosje Kaupang Til Ordenen Kr 4 679

Con Spirit Kr 4 569

Skien Bordtennisklubb Kr 4 535

I F Herkules Allianseidrettslag Kr 4 405

3 Skien Speidergruppe Av Norges Forb Kr 4 356

Skien Janitsjar Kr 4 343

Falkum Kolonihage Kr 4 315

Friskis & Svettis Grenland Kr 4 267

Åfoss Og Omegn Pensjonistforening Kr 4 265

Kirkens Sos I Telemark Kr 4 264

Kiwanis Club Skien-Nora Kr 4 251

Der Du Bor Grenland (Ddb-G) Kr 4 097

Lhl Skien Kr 3 774

Buer Amatør Og Barneteater Kr 3 753

Grenland Atletklubb Kr 3 722

Hlf Skien Kr 3 565

Nitchi Nanbudo (Grenland Nanbudo) Kr 3 326

Con Vocale Kr 3 291

Stoffskifteforbundet Nedre Telemark Kr 3 268

Norske Redningshunder Grenland Lag Kr 3 210

Litteraturhuset I Skien Kr 3 172

Heistad Og Omegn Pensjonistforening Kr 3 165

Solmyrås Sportskapell Kr 3 143

Fakur Islandshestforening Kr 3 141

Abb Bedriftsidrettslag Kr 3 091

Telenor Skien B I L Kr 3 032

Teledølene Innebandyklubb Kr 3 022

Kgb Klyve Gulset Bridgeklubb Kr 3 013

Skien Taekwon Do Klubb Kr 3 000

Grenland Bryggerlag Kr 2 850

Scheen Innebandy Klubb Kr 2 777

Skien Basketballklubb Kr 2 694

Reinsdyrkameratene Kr 2 554

Skien Baptistmenighet Kr 2 539

Gynkreftforeningen Telemark Kr 2 497

Lions Club Skien Kr 2 448

1001Watt Kr 2 442

Skiensjazzdraget Kr 2 435

Seilflyhistorisk Forening Kr 2 340

Telemark Symfoniorkester Kr 2 334

Grenland Bueskyttere Kr 2 333

Gjerpen Fr. Ungdomslag, Skien Kr 2 308

Hjalmarlosjen Kr 2 239

Skien Rotary Klubb Kr 2 196

Ups & Downs I Telemark Kr 2 172

Telemark Poliolag Av Lfps Kr 2 077

Skotfoss Pensjonistlag Kr 2 073

Fellesforbundet Avd 8 Telemark Pensj Kr 2 054

Herkules Ski Kr 1 969

Grenlandgruppen Av Norsk Radio Relæ Kr 1 960

Stormkoret Kr 1 933

2 Gjerpen Speidergruppe Kr 1 885

Landsforeningen For Pårørende Innen Kr 1 835

Telemark Fjordhestlag Kr 1 832

Telemark Fuglehundklubb Kr 1 816

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening Kr 1 688

Norsk Fosterhjemsforening Telemark Kr 1 664

Saltstein Surfklubb Kr 1 632

Liberale Syklister Kr 1 587

Aldebaran Barne Og Ungdomsteater Kr 1 473

Ffo-Telemark Kr 1 402

Skien Turlag Kr 1 369

Grenland Soppforening Kr 1 363

Skien Alpinklubb Kr 1 361

Klyve Sjakklubb Kr 1 329

Frivillig Gulset Kr 1 303

Grenlandsjuvelene Fk Kr 1 264

Pensjonistforeningen Skogmo Vgs Kr 1 252

Landsforeningen For Slagrammede Kr 1 198

Sikia Kr 1 195

Cisv Telemark Kr 1 165

Hlf Telemark Kr 1 104

Gjerpen Misjonskirke Kr 976

Telemark Og Vestfold Skikrets Kr 960

Speidermusikken Kr 937

Civitan Club Hedda Kr 933

Norsjø Bygdeungdomslag Kr 923

Gjerpen Msk Speidergruppe Kr 922

Hageselskapet Skien Kr 894

Skien Badmintonklubb Kr 698

Bli Sett Barne Og Ungdomsgruppen Kr 601

Grenland Skateboard Klubb Kr 581

Skien Malerklubb Kr 576

Grenland Salsaclub Kr 502

Mental Helse Porsgrunn Kr 461

Rebekka Loge Nr 114 Nora Kr 404

Nevlunghavn Jolleklubb Kr 391

Bakken Vel Kr 382

Odd Fellow Loge Nr 24 Gregorius Dags Kr 368

Sneltvedt Og Omegn Velforening Kr 348

Kviteseid Turlag Kr 339

Sneltvedt Trialklubb Mau Kr 320

Nærum 4H Kr 319

Klosterøen Og Scheensvassdragets Kr 300

Mental Helse Telemark Kr 285

Melum Pensjonistforening Kr 268

Vestfold Dølahestlag Kr 233

Skiens Kunstforening Kr 230

Aftenmenn Kr 229

Telemark Politiidrettslag Kr 209

If Skiens Grane Fotballgruppe Kr 206

Klyve Nærmiljøsenter Kr 197

Vennetreff For Ns Barn Kr 190

Limi Og Omegn Pensjonistlag Kr 175

Skien Kjelkehockey Klubb Kr 155

Naaf Telemark Storlag Kr 155

Dis Telemark Kr 150

Telemark Afghansk Forening Kr 121

Romnes Skien Bedriftsidrettslag Kr 110

1 Borgestad Speidergruppe Kr 102

Grenland Drill Kr 91

Veteranbåten Ms Dalens Venner Kr 90

Vinje Turlag Kr 88

Telemark Barne Og Ungdomsteater Kr 86

Raggdolls Mc Kr 80

Normisjon Region Vestfold Buskerud Kr 57

Lokomotivpersonalets Forening Skien Kr 50

Grenland Krets Av Nsf Kr 42

Skien Atletklubb Kr 38

Røyskattvegen Velforening Kr 32

Solum Nærmiljøsenter Kr 18

Foreningen Til Norske Fortidsminne Kr 16

3 Skien St Georgs Gilde Kr 15

1 Gulseth Speidergruppe Kr 13

G O G Nord Norge Kr 5