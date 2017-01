Slik ser du Odd på La Manga To kamper: Odd spiller to kamper under oppholdet på La Manga. Begge blir vist på Eurosport. (Foto: NTB Scanpix) Dette er Eurosports sendeplan: 27. januar kl. 18.30: Vålerenga – Zenit (Eurosport Norge) 30. januar kl. 18.00: Odd – Kalmar (Eurosport Norge) 1. februar kl. 14.30: Vålerenga – Nordsjælland (Eurosport Norge og Facebook / Eurosport (NO)) 1. februar kl. 16.30: Odd – Zenit (Eurosport Norge) 2. februar kl. 18.30: Strømsgodset – Kalmar (Eurosport Norge) 5. februar kl. 15.30: Strømsgodset – Lask Linz (Eurosport Norge) 17. februar kl. 15.30: Sandefjord – Tromsø (Eurosport Norge) 17. februar kl. 17.30: Kristiansund – Krylia (Eurosport Norge) 20. februar kl. 16.00: Kristiansund – Sandefjord (Eurosport Norge) 21. februar kl. 15.00: Lillestrøm – Tromsø (Eurosport Norge) 21. februar kl. 18.00: Sarpsborg 08 – Rubin Kazan (Eurosport Norge) 23. februar kl. 14.00: Strømmen – Levanger (Eurosport Norge) 23. februar kl. 17.00: Mjøndalen – Rubin Kazan (Eurosport Norge) 24. februar kl. 12.00: Sandnes Ulf – Fredrikstad (Eurosport Norge) 24. februar kl. 14.00: Jerv – Kongsvinger (Facebook / Eurosport (NO)) 24. februar kl. 16.00: Start – Rubin Kazan (Eurosport Norge) 24. februar kl. 18.30: Bodø/Glimt – Krylia (Eurosport Norge) 27. februar kl. 18.00: Start – Levanger (Eurosport Norge) 28. februar kl. 14.00: Strømmen – Mjøndalen (Eurosport Norge) 28. februar kl. 16.30: Bodø/Glimt – Sandnes Ulf (Eurosport Norge) 28. februar kl. 19.00: Fredrikstad – Jerv (Eurosport Norge) 9. mars kl. 17.00: Rosenborg – HJK (Eurosport Norge) 10. mars kl. 13.00: Åsane – Arendal (Eurosport Norge) 10. mars kl. 15.30: Haugesund – Ull/Kisa (Eurosport Norge) 10. mars kl. 18.00: Brann – Viking (Eurosport Norge) 11. mars kl. 13.00: Tromsdalen – Elverum (Eurosport Norge) 11. mars kl. 16.00: Florø – Ranheim (Facebook / Eurosport (NO)) 12. mars kl. 13.00: Rosenborg – Hafnarfjordur (Eurosport Norge) 13. mars kl. 18.00: Ull/Kisa – Arendal (Eurosport Norge) 14. mars kl. 13.00: Elverum – Åsane (Eurosport Norge) 14. mars kl. 15.30: Florø – Tromsdalen (Eurosport Norge) 14. mars kl. 18.00: Viking – Ranheim (Eurosport Norge) 16. mars kl. 16.30: Brann – Haugesund (Eurosport Norge) annonse Odd reiser til spanske La Manga førstkommende søndag, og spiller den første kampen, mot Kalmar, 30. januar. Den kampen kan du se på Eurosport. 17.01.2017 kl 13:18

Frem til seriestart 1. april viser Eurosport 33 direktesendte treningskamper fra Spania. 31 av dem går på Eurosport Norge, mens enkelte blir direktesendt via Facebook.

Det første direktesendte vinteroppgjøret på Eurosport Norge blir Vålerenga – Zenit St. Petersburg. Kampen spilles 27. januar klokka 18.30.

Billigere

– Vi har lovet å gjøre fotballen billigere og mer tilgjengelig. Dette vinterprogrammet lever opp til de forpliktelsene, sier sportsdirektør i Eurosport og Discovery Networks, Jan-Erik Aalbu.

Totalt 33 oppkjøringskamper vil bli vist på Eurosports plattformer. 31 av dem sendes på Eurosport Norge.

Blant dem to kamper hvor Odd er involvert. 30. januar mot svenske Kalmar og 1. februar mot russiske Zenit. Begge kampene sendes på Eurosport.

– Vinterprogrammet er en helt sentral del for norske toppfotballag i forberedelsene til seriestart, men det er også en viktig øvingsperiode for oss i Eurosport. Vi kommer til å benytte de personene som skal jobbe med Eliteserien og OBOS-ligaen for oss i tida som kommer, enten de befinner seg foran eller bak kamera, sier Jan-Erik Aalbu..

Stor utfordring

Jo Bergsvand i Norsk Toppfotball, som er ansvarlig for treningskampene, forteller at det er klubbene som står i fokus når La Manga-programmet legges.

– Det er en stor utfordring å lage et kampoppsett som klubbene, media og banene (La Manga) blir fornøyd med. Målet er at alle får forberedt seg optimalt, og det er klubbene vi prioriterer når puslespillet skal legges. Det er ikke alle brikkene som er like enkle å legge, men vi håper vi er nære med kampprogrammet på La Manga, sier sportslig leder i Norsk Toppfotball, Jo Bergsvand.