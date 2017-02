Slik stiller Odd mot Notodden

Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

STARTER: Olivier Occean starter på topp mot Notodden onsdag. (Foto: Tom Arne Borgersen)

Odd sender omtrent hele troppen på banen i løpet av treningskampen mot Notodden. 21.02.2017 kl 12:14 (Oppdatert 12:34)

Nils-Tore Olsen

Tlf: 977 00 363 Telemarks to beste lag møtes på Rjukan onsdag. Odd-trener Dag-Eilev Fagermo meldte tidlig at han aktet å la de fleste få spilletid i denne treningskampen, og det bekreftes av laguttaket. ZEKHNINI MOT VIKING: Rykket som får Fagermo til å smile Dette er laget Dette er Odd i 1. omgang: Viljar Røsholt Myhra – Espen Ruud, Fredrik Semb, Vegard Bergan, John Kitolano – Markus Kaasa, Ardian Gashi, Fredrik Nordkvelle – Riku Riski, Olivier Occean, Sigurd Hauso Haugen. Dette er Odd i 2. omgang: Viljar Røsholt Myhra – Erik Eikeng, Vegard Bergan, Steffen Hagen, Thomas Grøgaard – Markus Kaasa, Joakim Våge Nilsen, Jone Samuelsen – Stefan Mladenovic, Torbjørn Agdestein, Pape Pate Diouf. FAGERMOS TELEMARKSDRØM: – Står fortsatt 100 prosent for den Fra seier Kampen starter kl. 17.00, og 2. divisjonslaget Notodden kommer rett fra seier 4-1 mot Nybergsund. HETT PÅ TRENING: Beordret "shake hands" Kenneth Dokkens mannskap skal ut i ny, lokal treningskamp søndag, når Pors er gjester i Idrettsparken.

