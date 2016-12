Starter mot Rosenborg

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les dagens utgave her Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

PROGRAMMET: Mandag slapp Discovery programmet for Eliteserien 2017. (Foto: NTB SCANPIX) Slik spilles Odds seriekamper i 2017 1. (2. april): Rosenborg-Odd 2. (5. april): Odd-Kristiansund 3. (9. april): Stabæk-Odd 4. (17. april): Odd-Tromsø 5. (23. april): Viking-Odd 6. (30. april): Odd-Vålerenga 7. (8. mai): Lillestrøm-Odd 8. (12. mai): Odd-Strømsgodset 9. (16. mai): Haugesund-Odd 10. (22. mai): Odd-Molde 11. (27. mai): Sandefjord-Odd 12. (4. juni): Odd-Brann 13. (18. juni): Sogndal-Odd 14. (25. juni): Aalesund-Odd 15. (2. Juli): Odd-Sarpsborg 08 16. (9. Juli): Tromsø-Odd 17. (16. juli): Odd-Viking 18. (6. august): Odd-Sogndal 19. (13. august): Brann-Odd 20. (20. august): Odd-Sandefjord 21. (10. september): Molde – Odd 22. (17. september): Odd – Aalesund 23. (24. september): Sarpsborg 08 – Odd 24. (1. oktober): Odd – Haugesund 25. (15. oktober): Strømsgodset – Odd 26. (22. oktober): Odd – Lillestrøm 27. (29. oktober): Kristiansund – Odd 28. (5. november): Odd - Stabæk 29. (19. november): Vålerenga - Odd 30. (26. november): Odd - Rosenborg Odd møter nok en gang Rosenborg i seriestarten, men i år må Odd til Trondheim. De to lagene avslutter også sesongen med å møtes i siste serierunde i Skien. 19.12.2016 kl 20:13 (Oppdatert 19.12.2016 kl 21:10)

Mandag kveld slapp Discovery katten ut av sekken, og rullet ut hele TV-programmet for vårsesongen i Eliteserien. - Det er jo litt av det mest spennende med dette oppsettet. Flere av de samme rundene er satt opp fra start og mot slutten. I fjor så jeg en fantastisk kamp mellom Odd og Rosenborg. I 2017 er Rosenborg hjemmelag, sier Nils Johan Semb på direktesendingen. Den første runden spilles 1. april, og det er ikke noen aprilspøk at Odd får en tøff oppgave. Bronsemedaljørene fra Skien drar til Trondheim for å måle krefter mot gullvinnerne fra 2016-sesongen. 16. mai i Haugesund Odd møter Molde hjemme på Skagerak Arena 22. mai. 16. mai-runden er fotballens nasjonaldag. Den feirer Odd borte mot Haugesund. RBK hjemme i siste runde Den siste runden av Eliteserien 2017 spilles 26. november. Også da er det Rosenborg som blir motstander. Men denne gangen på Skagerak Arena i Skien.