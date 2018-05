Steinar Mundal tilbake som langrennstrener NY TRENER: Her er Steinar Mundal (fra venstre), sammen med telemarkingene Runar Skaug Mathisen, Henrik Dønnestad, Even Kristoffersen, Mikael Gunnulfsen og Hans Kristian Lahus (Teamsjef). (Foto: NILS-TORE OLSEN) Team Telemark 2018/2019 Løpere:

Mikael Gunnulfsen

Karstein Johaug

Eirik Mysen

Thomas Albertsen Dahlen

Runar Skaug Mathisen

Henrik Dønnestad

Even Kristoffersen

Sivert Knotten

Sivert Bergan

Kristoffer Liset

Mats Håkon Breda

Amalie Honerud Olsen

Katrine Seim

Mari Nordlunde

Susann Sagstuen

Caroline Madsen

Trenere :

: Steinar Mundal

Jarle Ausland

Sondre Eriksen

Teamsjef :

: Hans Kristian Lahus annonse Nå skal suksesstreneren ha Team Telemark. 25.05.2018 kl 15:02 (Oppdatert 15:28)

Nils-Tore Olsen

Tlf: 977 00 363

Team Telemark har presentert sitt lag for den kommende sesongen. Administrator Hans Kristian Lahus kunne stolt vise frem en trener han knapt kunne drømme om og et helt nytt jentelag da teamet tok i mot pressen i Kragerø.

– Vi er utrulig stolte av å kunne presentere to store nyheter. Det ene er at vi igjen har stort og bra damelag. Den andre tingen er at vi styrker trenerteamet vårt. Jarle Ausland har vært med en stund og er glad for å ha han med videre. Det samme med Sondre Eriksen, som kommer inn med en tilknytning til Telemark. Han tok utdannelsen ved Høgskolen i Bø og har jobbet som langrennstrener siden da. Men den største stjernen i Team Telemark denne sesongen er vår nye trener Steinar Mundal, sier Lahus.

– Jeg får si som Devon Kershaw. Han gir seg som løper nå, men kommer til å ha en rolle i teamet. Når jeg ringte han og sa at vi var enig med Steinar så sa han: «Hans Kristian, tuller du med meg? Steinar Mundal! Du vet at han overlegent er verdens beste langrennstrener?», legger Lahus til.

Moro

Mundal, som inntil nylig hadde ansvaret for de norske skiskytterjentene, synes det er moro å høre gode ord.

– Jeg synes det er moro å høre at de synes jeg kan duge. Jeg vet jo at jeg har vært en god trener. Man har jo følelsen selv når man lykkes ofte, sier han rolig. Jeg er nok ikke høy på pæra og er nok en som setter meg ned med folk og prater vanlig og om alt mulig.

– Hva tenker du om dette teamet?

– Jeg gleder meg. Det er flere spennende løpere i laget. Jeg ser frem til å jobbe med dem. Målet mitt var å trappe ned og ikke være på et landslag lenger. Men jeg har et brennende ønske om å kunne matche et landslag, altså slå nedenifra. Og jeg kjenner jo alle navnene, for jeg følger jo med. Her er det et potensial til å få opp gode løpere. Telemark har trigget meg. For det er nest best i Norge. Det er ikke landslaget, men et veldig godt privaltlag.

– Skal du trene andre lag også?

– Nei. Jeg har hatt en del tilbud, men vil konsentrere meg om Team Telemark. Eller, jeg skal hjelpe litt til i klubben min, Konnerud. Det blir på dagtid.