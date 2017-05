Stilte fem lag. Det endte med fem seiere og to rekorder TOPPET ALLE KLASSER: Herkules friidrett stilte fem lag i Slottsfjellstafetten. Det endte med fem seiere. (Foto: Herkules friidrett) annonse Herkules gjorde sine saker meget godt under helgens Slottsfjellstafett i friidrett. 02.05.2017 kl 10:07

Tom Arne Borgersen

Friidrettsgruppa til skiensklubben stilte med lag i fem klasser under helgens friidrettsstafett i Vestfold. De vant alle fem.

To løyperekorder

I tillegg ble det løyperekord for to av lagene til Herkules. I jenter 14-15 år var det Anine Olsen, Tora Vassbotn, Eilen Brenne, Synnøve Kristoffersen, Erle Sørensen som løp for Herkules. Det endte med løyperekord. Skiensklubben hadde den forrige rekorden på 5.19, men Herkules senket sin egen rekord med to sekunder, til 5.17.

I klassen gutter 14-15 år ble det en enda sterkere rekord. Brage Moen, Dan Achterberg, Benjamin Rød, Ole K. Helgedagsrud og Amalie Johnsen Stensås sørget for at den gamle rekorden røk med sju sekunder, fra 4.56 til 4.49.

Seier til rekruttene

I rekruttklassen ble det seier til Nora Brobakken Hellstrøm, Berit Marie Stokkeland, Marius Olli, Hannah Brobakken Hellstrøm og Django Liefers.

Seier ble det også i gutter 10-11 år: Thomas Loland Hagen, Thea Belsvik, Orlando Solli Svendsen, Tuva Jordbakke og Carlos Gulbrandsen løp denne klassen. På vinnerlaget til Herkules i jenter 12-13 år løp Helene Aarhus, Ylva Stamland, Lisa M. Stensøy, Ingvild Norendal og Hannah Aurbekkholen.

Gulsets gutter i 12-13 årsklassen gjorde også sine saker godt under stafetten i Vestfold. Christoffer Ruger, Lucas Heimdal Johannes Solvik, Even Honningdal Nilsen og Gaute Nysæter løp inn til 2.-plass kun slått av Andebu.