– Syrefest på to hjul OPPTUR: Jarsengbakkane Opp er en konstant opptur på rulleski. Onsdag er det femårsjubileum. (Foto: Pål Lundsholt) – En skikkelig syrefest for den som vil, frister arrangøren av rulleskiløpet som holder liv i teorien om at det er i motbakke det går oppover. 22.08.2017 kl 08:59

Det startet som et ønske om å gi kretsens sesongforberedende langrennsløpere noe ekstra i en periode som ofte går med til trening, trening og enda litt mer trening.

Femte gang

Onsdag kjøres Jarsengbakkane Opp for femte gang.

– Bakkene er ikke så lange, men ganske bratte. Her blir det høy puls og slitne deltakere, lover Olav Risholt i arrangørklubben Ørn.

Selv om motbakkerennet domineres av navn man garantert vil høre mer om når skisesongen kommer i gang, understreker skiensklubben at oppturen onsdag er passende for alle som liker å gå på rulleski.

Opp og flatt

– Siden løypa kun er motbakke og flate partier, er dette fint også for mindre rutinerte løpere, melder Risholt.

Selve hovedløpet starter ved Meensveien i Gjerpensdalen og tar hver eneste høydemeter opp til Jarseng. Ved Jarsengveien 17 starter det kortere alternativet, og barn født i 2008-2010 kan stille i et kort motbakkeløp. For å inkludere flest mulig, er det også åpen klasse i klassisk stil for regionens turløpere.

– Skikkelig syrefest

Even Kristoffersen, Kragerø (10,37) og Ingerid Vadder, Morgedal (13,35) har gjeldende løyperekorder, og den lovende Morgedal-jenta stiller til start også i onsdagens minijubileum.

Rennet, som også er det første av tre i Grenland Rulleskicup, trekker også deltakere fra andre fylker, og Risholt og Ørn garanterer action.

– En skikkelig syrefest for den som vil, sier han.