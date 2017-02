Telemarkshopperne mot toppen God prestasjon: Jarle Eikehaug fra Ørn ble fjerdemann under norgescuprennet i Tveitanbakken lørdag (Foto: Morten Skifjeld) annonse Tre lokale hoppere imponerte, og viste at hoppsporten er på vei opp i fylket da det ble arrangert en minihoppuke i Tveitanbakken og Huka. Rennene teller også i norgescupen. 19.02.2017 kl 00:35

Morten Skifjeld

Det er moro at Telemark blir satt på hoppkartet igjen. Tre unge tele-hoppere viste seg fra sin beste side på «hjemmebane», og sto for gode prestasjoner under norgescuprennene i Huka og Tveitanbakken.



Karrierebeste

Jarle Eikehaug drev med kombinert tidligere, men nå har han spesialisert seg på hoppingen. Det har gitt unggutten fine framgang i det siste.

– Jeg var syk en periode, og var borte en hel sesong. Kombinert likte jeg veldig godt, men etter sykdomsperioden sa kroppen nei til videre satsing på kombinert. Derfor satser jeg nå kun på hoppingen, og det har gitt resultater, sier Ørn-hopperen.

Eikehaug startet i «c-klassen» denne sesongen, men har gjort det så bra at han nå er oppe i «a-klassen» i norgescupen.

– Lørdagens renn var jeg veldig fornøyd med. Det var veldig bra, bare synd at jeg ikke kom på pallen. Det er uansett det beste jeg har gjort i hoppbakken noen gang, smiler han etter fjerdeplassen i Tveitanbakken.



Har mer inne

Trener Henning Stensrud er godt fornøyd med det den unge telemarkingen har prestert i år.

– Han har gjort fin framgang, og bare blitt bedre og bedre. Men fortsatt har han mye igjen før han er med helt i toppen.

– Jarle har rykket opp fra c til a, og har vært med på å prege a-klassen. Det er moro.

Stensrud mener mye av framgangen er helt naturlig.

– Tidligere drev jo Eikehaug med to idretter siden han holdt på med kombinert. Nå har han fått tid til å trene hopping, og da sier det seg selv at han normalt skal bli bedre.

– Fortsatt har han litt å gå på fysisk. Han er en lang mann, og må bli kjappere. Teknisk er han veldig flink, avslutter treneren.

Godt miljø

20-åringen liker seg godt i Trønderhopp.

– Helt klart skyldes mye av framgangene mine at jeg har kommet i et godt treningsmiljø. I tillegg har jeg fått en jobb hvor jeg kan kombinere satsingen på hopp veldig godt med arbeidstiden min. Dermed ligger alt bedre til rette for at jeg skal kunne oppnå gode resultater.



Vant

Også Sander Bjørndalen og Tor Håkon Gisholt har vært gode i «Minihoppuka».

Under torsdagens renn i Huka gikk heddølen Bjørndalen til topps i «b-klassen», mens Tor Håkon Gisholt tok seg av «c-klassen». På hjemmebane i Tveitanbakken slo Bjørndalen til med en fin tredjeplass i «b-klassen, mens Pors-hopperen Gisholt ble nummer 15.