Tinn kommune

Nils-Tore Olsen

Tlf: 35 54 32 61 Rjukan Idrettslag Kr 72 339

Rjukan Og Tinn Røde Kors Kr 49 275

Tinn Jeger Og Fiskerforening Kr 38 483

Mæl Vel / I.f. Roll Kr 23 977

Rjukan Golfklubb Kr 22 926

Miland Idrettslag Kr 21 242

Rjukan Sykehus Venner Kr 20 632

Fjellguten Skilag Kr 19 855

Tinn Idrettslag Kr 19 430

Norske Redningshunder Rjukan Lag Kr 19 338

Lysløypas Venner Hylldalen Kr 18 716

Rjukan Mc Klubb Kr 14 557

Blefjell Idrettslag Kr 14 404

Hovin Husflidslag Kr 13 605

Rjukan Janitsjarorkester Kr 12 815

Tinn Og Rjukan Revmatikerlag Kr 12 069

Lhl-Rjukan Kr 11 130

Friskis & Svettis Tinn Kr 10 544

Rjukan Trekkspillklubb Kr 9 855

Rjukan Radiumforening Kr 9 793

Grasfjell Tur Og Løypelag Gtl Kr 9 498

Tinn Snøscooterklubb Kr 8 841

Agitato Kr 8 365

Bøen Skulekorps Kr 6 926

Rjukan Modellflyklubb Kr 6 883

Rjukan Skytterlag Kr 4 822

Tinnløypa Kr 4 574

Rjukan Pistolklubb Kr 4 530

Rjukan Pensjonistforening Kr 4 016

Fjell Ljom Grendelag Kr 3 204

Lions Club Rjukan Kr 3 173

Freidig 4H Kr 2 861

Tinnprodukt Kr 2 511

Vennskap Tinn/Retalhuleu Kr 2 307

Atrå I Morgo Kr 2 036

Austbygde Skytterlag Kr 1 600

Rjukan Og Omegn Rideklubb Kr 1 241

Tinn Gospel Kr 1 199

Atrå Skytterlag Kr 1 088

Foreldreforeningen Atrå Speidergrupp Kr 1 048

Telemarkhelten As Kr 1 036

Rjukan Paintball Klubb Kr 985

Nfu Rjukan Lokallag Kr 931

Stiftelsen Rjukan Idrett Kr 533

Rjukan Dykkeklubb Kr 356

Inn Bygdekvinnelag Kr 182

Inn 4H Nemnd Kr 36

Ovin Pensjonistlag Kr 20

Marispelet Ved Rjukanfossen As Kr 6