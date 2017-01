To Gulset-løpere til topps i Holmenkollen

Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

BEGGE VANT: Både Fredrik Hoksrud Myhre (t.v.) og Johannes Solvik, begge fra Gulset, vant hver sin klasse i Oslo Skifestival lørdag. (Foto: Tom Arne Borgersen og Pål Lundsholt)

Både Fredrik Hoksrud Myhre og Johannes Solvik fra Gulset vant hver sin klasse i Oslo Skifestival lørdag. 22.01.2017 kl 13:49

Tom Arne Borgersen

Tlf: 907 62 250 Mens Johannes Solvik vant gutter 13 år med fire sekunder, ble det seier også til klubbkompis Fredrik Hoksrud Myhre i 14-årsklassen. Hoksrud Myhre sørget for seier i klassen med tre sekunds margin. Foruten de to skiensguttenes seiere, ble det også jubel for Ingjerd Vadder fra Morgedal. Hun endte på sjuendeplass i J14 i Holmenkollen. Det deltar løpere fra store deler av Norge i Oslo Skifestival, som er en av landets største massemønstringer. Det er Høybråten og Stovner Idrettslag (HSIL) som arrangerer skirennet i Holmenkollen. Klubben består i dag av 1850 medlemmer.