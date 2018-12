Tøff EM-trekning for Jarstein og co. – møter Spania og Sverige TØFF GRUPPE : Rune Almenning Jarstein og Norge møter blant annet Sverige og Spania i EM-kvaliken. (Foto: NTB SCANPIX) annonse Rune Almenning Jarstein og Norge møter Spania, Sverige, Romania, Færøyene og Malta i kvalifiseringen til fotball-EM i 2020. 02.12.2018 kl 13:08 (Oppdatert 13:11)

NTB

Trekningen ble gjort i Dublin lørdag ettermiddag. 55 lag ble fordelt i ti grupper i kvalfiseringen til 2020-mesterskapet, som skal arrangeres i 12 forskjellige europeiske byer i 12 forskjellige land. Finalen skal spilles på Wembley i London 12. juli 2020.

I tillegg til å møte svært tøffe Spania og Sverige skal Lars Lagerbäcks menn også ut mot Romania, Færøyene og Malta. Det blir med andre ord ingen enkel vei til EM for det norske landslaget.

De to beste fra hver gruppe kvalifiserer seg automatisk til EM-sluttspillet, mens fire lag kvalifiserer seg via omspillet i UEFAs nasjonsliga. Norge har allerede tatt seg til dette omspillet og får dermed en ny mulighet til å kvalifisere seg dersom laget ikke blir blant de to beste i sin gruppe.

Slik ble trekningen av EM-kvalifiseringen:

Gruppe A:

England, Tsjekkia, Bulgaria, Montenegro, Kosovo.

Gruppe B:

Portugal, Ukraina, Serbia, Litauen, Luxembourg.

Gruppe C:

Nederland, Tyskland, Nord-Irland, Estland, Hviterussland.

Gruppe D:

Sveits, Danmark, Irland, Georgia, Gibraltar.

Gruppe E:

Kroatia, Wales, Slovakia, Ungarn, Aserbajdsjan.

Gruppe F:

Spania, Sverige, Norge, Romania, Færøyene, Malta.

Gruppe G:

Polen, Østerrike, Israel, Slovenia, Makedonia, Latvia

Gruppe H:

Frankrike, Island, Tyrkia, Albania, Moldova, Andorra.

Gruppe I:

Belgia, Russland, Skottland, Kypros, Kasakhstan, San Marino.

Gruppe J:

Italia, Bosnia, Finland, Hellas, Armenia, Liechtenstein

I tillegg til semifinaler og finale som skal spilles i London, skal det spilles kamper på Allianz Arena i München (Tyskland), Stadio Olimpico i Roma (Italia), Baku nasjonale stadion (Aserbajdsjan), Krestovskij stadion i St. Petersburg (Russland), San Mamés stadion i Bilbao (Spania), Nye Puskás Ferenc stadion i Budapest (Ungarn), Hampden Park i Glasgow (Skottland) og Parken i København (Danmark).

EM arrangeres mellom 12. juni og 12. juli om to år.