Tommy tryllet med Pors VANT: Tommy Svindal Larsen førte Pors til seier i Romjulsturneringen. (Foto: BJØRN BORGE) Det er liksom ikke klart før nyttårsfeiring før Pors løfter pokalen i romjulsturneringen! 30.12.2016 kl 08:21 (Oppdatert 08:27)

Nils-Tore Olsen

Tommy Svindal Larsen har ikke brukt mange ukene i Pors før han kunne løfte sitt første trofe som hovedtrener. Som vanlig var det de blå som stakk av med seieren i den tradisjonsrike turneringen. Etter to dager med innledende gruppespill var det klart for finalespill torsdag kveld. Pors, Oslo Juvelene, Fram og Hei klarte å spille seg frem til semifinalene. - Pors vant 5-0 mot Fram, mens Heis slo Oslo Juvelene 3-1 i den andre, sa Stein Eric Tonning i arrangørklubben Odd til TA. I finalen så det lenge ut til at Hei skulle bli best i byen og gikk raskt opp i ledelsen. Etter tre minutter sto det 2-0. Pauseresultatet var 3-1. Hei satte inn en ny scoring før Tommys disipler våknet. På magisk vis scoret de blå tre ganger og sørget for ekstraomganger. Den avgjorde Granit Shala på Golden Goal. Dermed avsluttet Pors og Tommy Svindal Larsen 2016 med en pokal.