Topp 30 i Telemark

Nils-Tore Olsen

Tlf: 35 54 32 61 Odds Ballklubb Kr 867 924,54

Pors Grenland Fotball Kr 392 859,02

Redd Dyra Telemark Stiftelsen Kr 331 434,27

Gulset Idrettsforening Kr 282 286,90

Tinnemyras Venner Kr 257 744,45

Idrettslaget Hei Kr 231 011,25

Ulefoss Sportsforening Kr 228 744,88

Barnekreftforeningen Telemark Kr 224 302,14

Herkules Fotballgruppe Kr 220 525,21

Notodden Fotballklubb Kr 217 856,28

Skotfoss Turn Og Idrettsforening Kr 190 943,84

If Storm Kr 177 212,39

Stridsklev Idrettslag Kr 168 976,15

Gjerpen Håndball Kr 166 352,59

Eidanger Idrettslag Kr 162 489,78

Langesund Idrettsforening Kr 161 398,54

Herøya Idrettsforening Kr 158 232,07

Urædd Fotballklubb Kr 154 392,93

Idrettsforeningen Borg Kr 152 640,04

Brevik Idrettslag Kr 148 768,32

Stathelle Og Omegn Idrettslag Kr 147 001,65

Bamble Handballklubb Kr 143 163,83

Grenland Tyrkisk Kulturforening Kr 130 035,05

Heddal Idrettslag Kr 127 761,00

Vietnamesisk Buddhistforen Porsgrunn Kr 117 552,09

Gvarv Idrettslag Kr 114 567,41

Oddrane Supporterklubb Kr 110 587,86

Vold If Kr 110 293,31

Klyve Idrettslag Kr 109 749,43

Gulset Bryteklubb Kr 108 926,20 annonse annonse