Tør du satse på Zekhnini?

MANAGER: Rafik Zekhnini er en av Eliteseriens spillere du kan ha på eget lag. (Foto: NTB SCANPIX) Eliteserien Fantasy kommer, og du kan velge dine favoritter til ditt lag. Tar du sjansen på Rafik Zekhnini som fortsatt ikke er kampklar etter skade, eller sikrer du med trofaste Steffen Hagen? 21.01.2017 kl 12:20

Tom Arne Borgersen

Tlf: 907 62 250 Uansett, nå kan du forvalte dine profiler som du vil, og bli din egen manager i Eliteserien. Fra før har man hatt en enorm suksess med den engelske versjonen. Nå kommer den norske. Over 110.000 nordmenn spiller Fantasy Premier League. Totalt er over 4,3 millioner spillere verden over registrert som spillere på engelske favoritter. Spillet foregår på denne måten: Hver uke plukker de ut de spillerne de tror kommer til å gjøre det best i den kommende serierunden, og konkurrerer mot familie, kolleger og venner for å måle hvem som er den beste «manageren». Eliteserien er den første europeiske ligaen som får nøyaktig det samme spillet som den engelske landeplagen. Det nye spillet er et samarbeid mellom Norsk Toppfotball, VG og TV-selskapet Discovery, og utvikles av samme leverandør som Fantasy Premier League. Spillet vil bli gratis, og lanseringen kommer i god tid før seriestarten 1. april.