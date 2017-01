Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Tre i startoppstillingen har spilt for Hei SPILTE EN TIME: Markus Kaasa spilte en time for Odd. Han, sammen med Espen Ruud og Vegard Bergan, kommer alle fra Heistad og Hei. (Foto: Tom Arne Borgersen) Espen Ruud, Markus Kaasa og Vegard Bergan er alle flasket opp med fotball på Heistad. Mandag var alle med på å senke Kalmar. 30.01.2017 kl 20:20

Tom Arne Borgersen

– Ja, det stemmer det. Alle tre er fra Heistad, og jeg spilte guttefotball sammen med Markus Kaasa. Jeg synes det er veldig ålreit at han er med, sier Vegard Bergan, som var den eneste sammen med keeper Viljar Myhra som fikk spille hele kampen. Etterlyste mer spilletid Bergan etterlyste mer spilletid, og ønsket seg bort. Fagermo sa nei til det, og ga midtstopperen den bekreftelsen han ville ha da han fikk spille hele kampen. – Han sa jeg skulle spille mye, og det er veldig ålreit å få spille hele. Jeg synes det gikk bra i dag også, bortsett fra at jeg var litt for sent inn i duellen da Kalmar utliknet til 1-1. Det er sånt som skjer, legger Vegard Bergan til. Kaasa spilte én time Markus Kaasa fikk spille en time, og sjefen selv var fornøyd med det han fikk se av den siste Hei-spilleren som fikk proffkontrakt. – Markus gjorde en god jobb, og han kommer til å få spille mer, sier Fagermo. Espen Ruud gjorde sine saker også godt i mandagens kamp. Han slo innlegget som ga Odd ledelsen på et selvmål.