Trenerprofil vil ha 2. lagene ut av serien UT: Tidligere eliteserietrener Tor Thodesen er kritisk til det høye antallet 2.-lag i 3. divisjon kommende sesong. 2.-lagene vil utgjøre nesten 25 prosent av 3. divisjon i 2019. Trenerprofil Tor Thodesen mener det er bekymringsfullt for lokalfotballen og breddeklubbene. 29.10.2018 kl 10:19

NTB

Kommende sesong vil minst 19 av 84 lag i 3. divisjon være 2.-lag. Det endelige tallet kan bli 20 siden Bryne 2 leder kampen om opprykk i 4. divisjon avdeling 1 i Rogaland foran Varhaug to runder før slutt.

Det utgjør en prosentandel på nesten 25 prosent, en andel som bekymrer tidligere eliteserietrener Tor Thodesen.

– Jeg synes det er bekymringsfullt. Det er nesten 25 prosent førstelag som ikke får sin rettmessige plass. Det er synd for klubbene det gjelder, sier Thodesen til NTB.

Ønsker egne andrelagsserier

Nylig blusset 52-åringen i gang 2.-lagsdebatten igjen da han i et innlegguttalte at «Nils Johan Sembs prestisjeprosjekt som toppfotballsjef med 2.-lag i det ordinære seriesystemet har gått ut på dato» og ba om egne 2.-lagsserier.

– Bredden har ofret nok for å bidra i dette prosjektet, og jeg synes det er trist for førstelag som fortjener å være en divisjon høyere i systemet. Uten 2.-lag ville breddeklubbene hatt høyere status, og det ville vært mer teft for juniorspillere å komme opp på førstelaget i egen klubb.

Thodesen lanserer også korttidslån og ordninger med prøvespill som mulige løsninger for bedre spillerutvikling uten 2.-lag i det ordinære seriesystemet.

– Spillerutviklingsmessig tror jeg alle hadde tjent på at lokale klubber har høyest mulig status. Jeg mener det er bedre for en 18-åring å være god for moderklubben sin i 3. divisjon og deretter bli hentet til A-lagsstallen i en større klubb enn å spille 2.-lagsfotball i en bedre klubb mot moderklubben, fortsetter den tidligere Sandefjord-treneren.

Forsterker på høsten

I år spilte 14 2.-lag i 3. divisjon, som er definert som toppfotballens laveste nivå. Flere av lagene slet i bunnstriden, men kom sterkt mot sesongslutt.

På de sju siste rundene tok Starts 2.-lag 17 av 21 poeng og berget plassen med tre poeng. A-lagstrener Kjetil Rekdal forsvarte valget om å stille sterkt i det viktige bunnoppgjøret mot Pors under eliteseriepausen 13. oktober.

– 3. divisjon betyr mye for rekrutteringsarbeidet vårt, og derfor stiller vi sterkt, sa Rekdal før kampen.

2.-lagene til Kristiansund, KFUM, Hødd, Egersund, Sandefjord og Levanger måtte ta turen til sin lokale 4. divisjon. Reservelagene til Rosenborg, Brann, Molde, Strømsgodset, Lillestrøm, Start, Viking og Sogndal fortsetter i divisjonen.

En rekke andrelag rykket opp

Ett lag rykker direkte opp fra hver av de 24 avdelingene i lokal 4. divisjon. 2.-lagene til Sarpsborg, Bodø/Glimt, Tromsø, Ranheim, Aalesund, Kongsvinger, Mjøndalen, Ullensaker/Kisa og Raufoss utgjør ni av dem, mens Bryne 2 ligger an til å bli det tidende.

Samtlige av dagens eliteserieklubber unntatt Sandefjord og Haugesund vil dermed ha et 2.-lag i toppfotballen kommende sesong.

Samtidig rykket Stabæk og Vålerengas 2.-lag ned fra 2. divisjon.

– Det er bra for klubbene i 2. divisjon som får økt status, men problemene fortsetter nedover. Eksempelvis er det mange 2.-lag i 5. divisjon i Østfold, så mange som spiller i 6. divisjon der burde vært én divisjon opp, sier Thodesen.

Odd 2 holdt seg i 2. divisjon etter uavgjort i nedrykksfinalen mot Nybergsund Trysil og vil være det høyest rangerte 2.-laget i landet i 2019.

De øvrige nyopprykkede lagene i 3. divisjon er Mandalskameratene (Agder), Norild (Finnmark), Os (Hordaland), Bergen Nord (Hordaland), Leknes (Hålogaland), Sunndal (Nordmøre og Romsdal), Nordstrand (Oslo), Rommen (Oslo), Årvoll (Oslo), Djerv 1919 eller Åkra (Rogaland), Fjøra (Sogn og Fjordane), Storm (Telemark), Strindheim (Trøndelag) og Flint (Vestfold).