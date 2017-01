Vant gull i første forsøk! VANT: Aslak Nenseter vant åpningen av norgescupen. I dag fortsetter den med fellesstart. annonse Aslak Nenseter fra Ulefoss og Bø Skiskyttarlag vant åpningen av norgescupen. 08.01.2017 kl 10:19 (Oppdatert 10:20)

Etter feilfri skyting kunne telemarkingen strekke hendene i været under åpningen av norgescupen i skiskyting for seniorer i Ål.

Nenseter var 32, 4 sekunder foran Vetle Ravnsborg Gurigard, som hadde ett bomskudd.

I dag er det fellestart.

Topp-ti

I klassen for kvinner gikk Bø-jenta Hedda Lundberg Aas inn til en sterk 8. plass. Dessverre ble det to bomskudd. Samtidig var langrennstiden litt for svak i forhold til vinneren, Maren Wangensteen. Hun kom i mål 1,36 foran Lundeberg Aas, også med to bom.

Ida Emilie Herfoss fra Drangedal kom i mål som nummer 19, 3.46 bak etter fire bomskudd.

Juniorklassen

For juniorgutta var det Hogne Findal Skar fra Sannidal som leverte best. Han ble nummer 15 i menn 20–21 etter to bom.

Fyresdølen Per Hansen Austjord ble nummer 14. plass M17. Han misset også på to skudd.

I den eldste juniorklassen for jenter ble Dyre Vaas Hege Kittilsen nummer 23.

Thyra Strand fra Bø kom på 18. plass i K17. I den klassen ble Åsne Kleiv fra Dyre Vaa nummer 30.

Drangedalsjenta Kristina Bergmann bommet hele fem skudd og ble nummer 12 i K18. Klubbvenninnene Andrine Flom og Guro Seline Herfoss ble nummer 17 og 28 i den samme klassen.