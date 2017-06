Full digital tilgang til alt innhold for 199,- per måned. Få umiddelbar tilgang Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Varden viser oppgjøret mot Ballymena United MOT BALLYMENA: Odd spiller mot Ballymena United torsdag. Kampen kan du se på varden.no. (Foto: NTB Scanpix) Varden har rettigheter til å sende første kvalifiserende runde i Europaligaen på varden.no. 28.06.2017 kl 10:30 (Oppdatert 10:47)

Tom Arne Borgersen

Tlf: 907 62 250 Dermed kan du som abonnerer på Varden se kampen selv om du ikke kan dra på stadion. Nå er tiden kommet, og klokka 18.30 starter sendingen fra oppgjøret på Skagerak Arena mellom Odd og Ballymena United. LES OGSÅ: De er litt sånn kick-and-run Kampen vises kun for Vardens abonnenter, og det kreves digital tilgang. Slik får du tilgangen: www.varden.no/tilgang loser deg til registreringssiden og vipps får du sendingen direkte på din telefon eller datamaskin. Kampstart er 19.00 torsdag, men sendingen starter 18.30. – Vi starter opp med en halvtimes studiosending med gjester, og vi gleder oss selvfølgelig til å vise kampen for Vardens abonnenter, sier sportssjef Nils-Tore Olsen. LES OGSÅ: Spillselskapene har klokkertro på Odd Dag-Eilev Fagermo tar ikke lett på nordiske Ballymena og stiller med tilnærmet toppet lag i torsdagens europacupkamp. Sånn det ser ut nå starter Odd med disse 11 mot Ballymena: Sondre Rossbach - Espen Ruud, Vegard Bergan, Fredrik Semb, Joakim Våge Nilsen - Jone Samuelsen, Fredrik Oldrup Jensen, Martin Broberg - Stefan Mladenovic, Olivier Occean, Pape Pate Diouf.