Vebjørn har forbildet i egen klubb

Miljøet gjorde at Vebjørn Weldingh Nilsen ble skiløper. Nå blir han stadig raskere. Det er også én å se opp til i Telemarks største juniorklubb som har en fantastisk utvikling. 16.01.2017 kl 10:13

Erik Borg

Først var Vebjørn fem sekunder fra å få de første norgescup-poengene på fristilrennet i norgescupstarten i langrenn.

Så gikk Telemarks for tiden beste junior fort i klassisk stil. Det ble nesten norgescupoeng med 32. plass.

De 30 beste får poeng.

Vil til finalen

– Målet for sesongen er å gjøre det så bra at jeg er blant de femti beste sammenlagt i norgescupen og blir kvalifisert for å være med i finalerennet, sier Vebjørn.

Om det bare nesten ble poeng i norgescupstarten, fikk 17-åringen meget gode bekreftelser.

– I den første juniorsesongen var jeg som best nummer 42 i norgescupen. Prestasjonene i norgerscupstarten viser framgang, sier talentet fra Gulset IF.

Andreårsjunioren har et forbilde i egen klubb.

Henrik Dønnestad ble i fjor NM-medaljevinner individuelt etter å ha tatt stadige steg.

Er inspirerende

Som ungdom var Dønnestad, som er førsteårssenior i vinter, langt bak de beste.

– Det er inspirerende med ham. Han viser at det er muligheter, sier Vebjørn.

Begge de to har ganske lik utvikling i det sportslige. Heller ikke Vebjørn var av de beste som ungdom.

– Jeg ble nummer 160 på Hovedlandsrennet, sier han.

Miljøet avgjorde

– Hva gjorde at du verken gav deg som ungdom og er blitt så dyktig?

– Det er veldig bra treninger i Gulset IF hvor det også er plass til lek og moro.

– Dessuten var det viktig at jeg kom med i Grenland Ski med topp miljø og mange andre jevnaldrende. I Gulset IF var vi ikke så mange. Det positive skimiljøet gjorde at jeg ble langrennsløper framfor å satse på fotball, sier han.

Største lag

De siste et og et halvt årene har han vært elev på Toppidrettstilbudet i Skien. Det har gitt mye god trening og oppfølging.

Resultatene er stadig blitt bedre.

Kunstsnøen og Ørns iherdige innsats gjør at også er blitt mange mil på hvitt underlag også i år.

Nilsen fører an i vekstbølgen i Gulset IF. I norgescupen var Gulset største lag fra skikretsen med sju deltakere.

Aldri tidligere har de hatt med så mange i norgescupen for junior.

12-13 neste år

– Og neste år kan vi stille med 12–13 juniorer i norgescupen, smiler lagleder Johnny Polsrød.

Gulset IF har i mange år arbeidet godt med rekruttering og trening. Slikt gir resultater.