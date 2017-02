Verdens beste langet ut mot Jarstein etter storkampen: – Ikke fair play!

Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

LANGER UT: At Rune Almenning Jarstein har et temperament fikk Bayern München-stjernene oppleve lørdag kveld. Bayern og Tyskland-keeper Manuel Neuer er ikke imponert. (Foto: NTB Scanpix)

Bayern München-keeper Manuel Neuer mener Rune Almenning Jarstein bidro godt til bråket som oppsto etter oppgjøret mellom Hertha Berlin og Bayern München i den tyske hovedstaden lørdag kveld.

19.02.2017 kl 16:51

Martin Øyvang

Telemarkingen sto igjen en strålende kamp for Hertha Berlin, og drev Bayern-stjernene til vanvidd. Det så lenge ut til at Hertha-spiss Vedad Ibisevic scoring skulle bli den eneste i kampen, men i det 96. spilleminutt, på overtid av tillagt overtid, satte Bayerns spiss Robert Lewandowski inn utligningen.

Kokte over

Like etter blåste dommeren av kampen, men da oppsto det mer drama. Og Almenning Jarstein var involvert.

Kalles fotball-gud: Jarstein storspilte mot Bayern München – hylles på sosiale medier

Ifølge storavisa Bild sparket nordmannen ballen etter Bayern-spiller Xabi Alonso. Det kom deretter til munnhuggeri mellom Jarstein, Alonso og Philipp Lahm.

– Ingenting med fair play å gjøre

Kamphanene måtte skilles av Bayern-keeper Manuel Neuer. Om Jarstein blir han sitert på følgende i Bild i dag:

– Det har ingenting med fair play å gjøre når du bevisst sparker ballen etter noen, sier Neuer.

Jarstein skal ha sagt unnskyld på vei ut fra Olympiastadion der 74.667 tilskuere møtte opp for å se storkampen i Bundesliga.

Uansett var det Jarstein som vant keeperduellen lørdag kveld, ifølge den tyske storavisen. Han blir belønnet med en toer på skalaen går fra 1-6, der 1 er best. Neuer får fire.