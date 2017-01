Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Vinje kommune annonse 05.01.2017 kl 15:30

Nils-Tore Olsen

Tlf: 35 54 32 61 Vinje Idrottslag Kr 47 443

Idrettslaget Rein Kr 20 399

Idrettslaget Dyre Vaa Kr 20 160

Vinje Løypelag Kr 20 097

Vinje Haukeli Røde Kors Hjelpekorps Kr 18 375

Rauland Bridgeklubb Kr 11 868

Øyfjell Skyttarlag Kr 11 460

Haukeli-Edland Musikkorps Kr 6 344

Morger Rideklubb Kr 4 005

Tokke Og Vinje Revmatikerlag Kr 3 608

Rauland Musikkorps Kr 2 418

Falkeriset Folkemusikklag Kr 2 106

Øyfjell Miniatyr Og Pistollag Kr 1 457

Rauland Skyttarlag Kr 1 251

Vinje Folkeakademi Kr 1 051

Miff Vest-Telemark Kr 1 032

Kjeringråd Kr 980

Rauland Historielag Kr 639

Øvre Vinje Sanitetslag Kr 480

Seljord Og Omegn Lokallag Av Norges Kr 470

Dølten Ungdomsklubb Kr 118

Haukeli Motorklubb Kr 60

Øvre Vinje Pensjonistlag Kr 54

Ytre Vinje Skyttarlag Kr 43

Rjupa 4H Kr 4 annonse annonse